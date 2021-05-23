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    Сможет ли Циципас обыграть Норри в финале лионского турнира?

    Норри — Циципас. Прогноз (к. 2.44) и ставки на турнир в Лионе 23 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Норри — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грец Стефанос Циципас сыграет против британца Кэмерона Норри в финале турнира в Лионе (Франция). Матч пройдет 23 мая, начало — в 15:00 мск. Норри — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Норри

    Норри во второй раз в сезоне дошел до финала на турнире ATP. В начале мая британец проиграл испанцу Альберту Рамосу в решающем матче в португальском Эшториле.

    Успехи Кэмерон на грунте, мягко говоря, удивляют. Ранее так сильно на этом покрытии он не выступал.

    В субботу Норри разгромил Карена Хачанова. Счет просто неприличный — 6:1, 6:1. «Я очень круто играл в матче против Карена. Условия были идеальные. Думаю, моя игра сильно выбила его из колеи», — сказал 25-летний теннисист. И к этому просто нечего добавить. Хачанов в этом матче наблюдал за происходящим почти так же, как и все остальные.

    Интересно, что в тот же день, за несколько часов до встречи с Хачановым, Норри доигрывал матч 1/4 финала против француза Артюра Риндеркнеха. Здесь все решилось в третьем сете, который британский теннисист взял со счетом 6:3.

    И да, самое главное — во втором круге лионского турнира Норри выиграл в двух сетах у Доминика Тима.

    Циципас

    Для Циципаса это будет четвертый финал в сезоне. Кроме того, ранее на этой неделе он стал лидером по количеству победу в текущем году.

    Стефанос достаточно легко прошел второй круг и четвертьфинал, сначала обыграв Томми Пола, а затем Есихито Нисиоку.

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    А вот в полуфинале грека ждал непросто матч с Лоренцо Музетти. Но если точнее, сложными были первые два сета. Циципасу пришлось отыгрываться, но в решающей партии он не оставил сопернику ни единого шанса — 3:6, 6:3, 6:0. Большую роль тут сыграла физическая выносливость пятой ракетки мира. У 19-летнего итальянца с этим пока похуже.

    Прогноз и ставка

    На Норри в этом матче можно поставить за 5.20, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.19.

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    На первый взгляд, все предельно ясно, Циципас должен побеждать и забирать очередной титул. Но если смотреть не только на имена, но и на теннис, который показывают оба теннисиста на этой неделе, то очень сомнительно, что у грека не будет проблем в этом финале.

    Норри обыграл Тима, разгромил Хачанова, а теперь ему вполне по силам взять хотя бы сет в матче с Циципасом.

    Ставка — Норри выиграет хотя бы один сет за 2.44.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 3.38.

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