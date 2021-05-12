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    Сможет ли Кудерметова обыграть Гарсию?

    Гарсия — Кудерметова. Прогноз (к. 2.05) и ставки на турнир в Риме 12 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Гарсия — Кудерметова
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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против француженки Каролин Гарсии во втором круге на крупном турнире в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:30 мск. Гарсия — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гарсия

    Гарсия не очень удачно проводит текущий сезон. Возможно, это связано с операцией на ноге, которую теннисистка перенесла осенью прошлого года.

    Весной после ряда неудачных матчей француженка решила прекратить тренировки под руководством отца. Теперь она занимается в академии Рафаэля Надаля.

    В Риме Каролин проводит первый турнир на грунте в этом году. В первом раунде она одержала победу над итальянкой Элизабетой Кочаретто — 7:6, 6:2.

    В 2018 году Гарсия дошла в Риме до четвертьфинала.

    Кудерметова

    Тем временем Кудерметова, судя по всему, приехала в Италию с очень серьезным настроем провести один из лучших турниров в карьере.

    Во всяком случае, уже в первом круге Вероника одержала победу над Элизой Мертенс. Тут еще важно, что россиянка проиграла первый сет, но в итоге все равно завершила матч в свою пользу — 4:6, 6:2, 6:3.

    Кроме того, Кудерметова наконец-то прервала неудачную серию в противостоянии с бельгийкой. До этого она уступила во всех четырех матчах против Мертенс.

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    В общем, Петра Квитова была абсолютно права, когда говорила, что Кудерметова находится в очень хорошей форме. Бывшая первая ракетка мира с трудом обыграла Веронику ну турнире в Мадриде.

    Прогноз и ставка

    На Гарсию букмекеры предлагают поставить за 3.38, а на победу Кудерметовой — за 1.34.

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    В своем идеальном состоянии Гарсия, безусловно, очень опасный соперник. Не случайно же она раньше занимала в рейтинге четвертое место.

    Но сейчас ситуация чуть-чуть другая. Кудерметова на данный момент лучше.

    Ставка — победа Кудерметовой с форой по геймам (-4,5) за 2.05. Не самый очевидный вариант, но Вероника действительно способна выиграть с запасом.

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