Нисикори
Нисикори в конце апреля пропустил турнир в португальском Эшториле из-за травмы правой ноги. Но, к счастью, японец восстановился уже к мадридскому «Мастерсу».
В столице Испании бывшей четвертой ракеткой мире не очень повезло с сеткой. После волевой победы над Кареном Хачановым он проиграл будущему финалисту турнира Александру Звереву.
На грунте Кей начал играть в середине прошлого месяца. В Барселоне Нисикори дошел до третьего раунда, обыграв Гидо Пелью и Кристиана Гарина. После этого 31-летний теннисист уступил Рафаэлю Надалю, сумев при этом взять один сет.
Фоньини
Тем временем Фоньини, как обычно, очень нестабилен. В испанской Марбелье итальянец вылетал уже после первого круга, но зато на «Мастерсе» в Монте-Карло дошел до четвертьфинала.
На Лазурном берегу Фабио перед неудачным матчем против Каспера Рууда обыграл Миомира Кецмановича, Джордана Томпсона и Филипа Краиновича.
В Барселоне 28-я ракетка мира был дисквалифицирован с турнира за неспортивное поведение в матче первого круга против Бернабе Сапаты-Миральеса. Фоньини наказали за оскорбления в адрес судьи. Впрочем, итальянец продолжает утверждать, что «заплатил за то, чего не совершал».
В Мадриде Фоньини не без труда выиграл у малоизвестного испанца Карлоса Табернера, после чего уступил в двух сетах итальянцу Маттео Берреттини.
Прогноз и ставка
На Нисикори в этом матче можно поставить за 1.75, победу Фоньини букмекеры предлагают за 2.13.
Пара без явного фаворита, но японец может пройти дальше за счет своей концентрации — у чересчур вспыльчивого итальянца в этом плане нередко бывают сбои.
Фоньини, конечно, будет стараться на домашнем «Мастерсе», но его все равно сложно назвать непрохимым соперником для Нисикори.
Ставка — победа Нисикори за 1.75.