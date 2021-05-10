Итальянец Фабио Фоньини сыграет против японца Кея Нисикори в первом круге на турнире серии «Мастерс» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 11:00 мск. Нисикори — Фоньини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Нисикори

Нисикори в конце апреля пропустил турнир в португальском Эшториле из-за травмы правой ноги. Но, к счастью, японец восстановился уже к мадридскому «Мастерсу».

В столице Испании бывшей четвертой ракеткой мире не очень повезло с сеткой. После волевой победы над Кареном Хачановым он проиграл будущему финалисту турнира Александру Звереву.

На грунте Кей начал играть в середине прошлого месяца. В Барселоне Нисикори дошел до третьего раунда, обыграв Гидо Пелью и Кристиана Гарина. После этого 31-летний теннисист уступил Рафаэлю Надалю, сумев при этом взять один сет.

Фоньини

Тем временем Фоньини, как обычно, очень нестабилен. В испанской Марбелье итальянец вылетал уже после первого круга, но зато на «Мастерсе» в Монте-Карло дошел до четвертьфинала.

На Лазурном берегу Фабио перед неудачным матчем против Каспера Рууда обыграл Миомира Кецмановича, Джордана Томпсона и Филипа Краиновича.

В Барселоне 28-я ракетка мира был дисквалифицирован с турнира за неспортивное поведение в матче первого круга против Бернабе Сапаты-Миральеса. Фоньини наказали за оскорбления в адрес судьи. Впрочем, итальянец продолжает утверждать, что «заплатил за то, чего не совершал».

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В Мадриде Фоньини не без труда выиграл у малоизвестного испанца Карлоса Табернера, после чего уступил в двух сетах итальянцу Маттео Берреттини.

Прогноз и ставка

На Нисикори в этом матче можно поставить за 1.75, победу Фоньини букмекеры предлагают за 2.13.

Пара без явного фаворита, но японец может пройти дальше за счет своей концентрации — у чересчур вспыльчивого итальянца в этом плане нередко бывают сбои.

Фоньини, конечно, будет стараться на домашнем «Мастерсе», но его все равно сложно назвать непрохимым соперником для Нисикори.

Ставка — победа Нисикори за 1.75.