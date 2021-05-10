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    Звонарева выиграет у американки Макхейл в двух сетах?

    Макхейл — Звонарева. Прогноз (к. 2.02) и ставки на турнир в Риме 10 мая 2021 год

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    Прогноз и ставки на Макхейл — Звонарева
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    Вера Звонарева
    Россиянка Вера Звонарева сыграет против американки Кристины Макхейл в первом круге на крупном турнире в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 15:30 мск. Макхейл — Звонарева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Макхейл

    Макхейл очень слабо проводит текущий сезон. На уровне основной сетки WTA американка одержала лишь одну победу. Это было в середине апреля на турнире в Чарльстоне, где она обыграла итальянку Сары Эррани.

    Кристина вылетала уже после первого круга на семи турнирах.

    В Риме Макхейл удалось пройти квалификацию. 28-летняя теннисистка выиграла у Лейлы Фернандес и Патричи Циг.

    В 2015 году Макхейл дошла в Риме до четвертьфинала.

    Звонарева

    Звонарева тоже попала в основную сетку через квалификацию. В первом раунде отбора Вера одержала волевую победу над Мисаки Дои, а потом выиграла у Кристины Младенович.

    Перед этим 36-летняя теннисистка смогла пройти отбор в основу в Мадриде. Правда, после этого ей уже в первом круге пришлось играть с Ариной Соболенко, которая в итоге и стала победительницей турнира. Звонарева в матче с белоруской взяла лишь три гейма.

    Все прогнозы на теннис

    Грунтовый сезон бывшая вторая ракетка мира начала в конце апреля. Вера выступила сыграла в Стамбуле, где смогла пройти один круг. После победы над Полоной Херцог россиянка уступила Фионе Ферро.

    Прогноз и ставка

    На Макхейл можно поставить за 3.00, победу Звонаревой букмекеры предлагают за 1.41.

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    Очевидно, что Вера набрала отличную форму. Кто-то, конечно, обязательно вспомнит поражение от Соболенко, но это не совсем правильно. Белоруске сейчас проиграет кто угодно.

    В остальных же матчах Звонарева выглядела очень солидно. Так что есть все предпосылки к тому, что она завершит предстоящий матч победой в двух сетах.

    Ставка — победа Звонаревой в двух сетах за 2.02.

    И еще один вариант — ставка на тотал выигранных геймов Макхейл меньше 10,5 за 1.85.

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