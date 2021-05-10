Россиянка Вера Звонарева сыграет против американки Кристины Макхейл в первом круге на крупном турнире в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 15:30 мск. Макхейл — Звонарева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Макхейл

Макхейл очень слабо проводит текущий сезон. На уровне основной сетки WTA американка одержала лишь одну победу. Это было в середине апреля на турнире в Чарльстоне, где она обыграла итальянку Сары Эррани.

Кристина вылетала уже после первого круга на семи турнирах.

В Риме Макхейл удалось пройти квалификацию. 28-летняя теннисистка выиграла у Лейлы Фернандес и Патричи Циг.

В 2015 году Макхейл дошла в Риме до четвертьфинала.

Звонарева

Звонарева тоже попала в основную сетку через квалификацию. В первом раунде отбора Вера одержала волевую победу над Мисаки Дои, а потом выиграла у Кристины Младенович.

Перед этим 36-летняя теннисистка смогла пройти отбор в основу в Мадриде. Правда, после этого ей уже в первом круге пришлось играть с Ариной Соболенко, которая в итоге и стала победительницей турнира. Звонарева в матче с белоруской взяла лишь три гейма.

Все прогнозы на теннис

Грунтовый сезон бывшая вторая ракетка мира начала в конце апреля. Вера выступила сыграла в Стамбуле, где смогла пройти один круг. После победы над Полоной Херцог россиянка уступила Фионе Ферро.

Прогноз и ставка

На Макхейл можно поставить за 3.00, победу Звонаревой букмекеры предлагают за 1.41.

Очевидно, что Вера набрала отличную форму. Кто-то, конечно, обязательно вспомнит поражение от Соболенко, но это не совсем правильно. Белоруске сейчас проиграет кто угодно.

В остальных же матчах Звонарева выглядела очень солидно. Так что есть все предпосылки к тому, что она завершит предстоящий матч победой в двух сетах.

Ставка — победа Звонаревой в двух сетах за 2.02.

И еще один вариант — ставка на тотал выигранных геймов Макхейл меньше 10,5 за 1.85.