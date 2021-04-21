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    Гарин снова выиграет у Нисикори?

    Нисикори — Гарин. Прогноз (к. 2.36) и ставки на турнир в Барселоне 21 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Нисикори — Гарин
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    Кристиан Гарин
    Японец Кей Нисикори сыграет против чилийца Кристиана Гарина во втором круге на турнире в Барселоне. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 12:00 мск. Нисикори — Гарин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Нисикори

    Нисикори в первом круге чудом выиграл у Гидо Пельи. После игры японец признался, что по ходу встречи не верил в победу, соперник был чересчур убедителен. Во втором сете аргентинец подавал на матч, но Кей каким-то образом смог отыграться, забрал партию на тай-брейке, а в решащей отдал аргентинцу лишь два гейма.

    Для первого в сезоне матча на грунте это, безусловно, большой успех. Тем более в случае в Нисикори, который после травмы пока так и не вышел на свой уровень.

    Первым серьезным достижением Кея в этом сезоне стал выход в четвертьфинал в Роттердаме. Бывшая четвертая ракетка мира выиграл у Феликса Оже-Альяссима и Алекса Де Минаура, после чего уступил Борне Чоричу, причем в обоих сетах на тай-брейке.

    Кроме того, Нисикори дошел до четвертьфинала на турнире в Дубае, где тоже провел несколько очень качественных матчей.

    Гарин

    Тем временем Гарин, в отличие от Нисикори, на прошлой неделе выступил на «Мастерсе» в Монте-Карло. Вряд ли чилиец доволен результатом, могло быть намного лучше, но уже в третьем круге ему пришлось играть против Стефаноса Циципаса.

    В целом Кристиан достойно противостоял будущему победителю турнира, точно не хуже, чем Андрей Рублев в финале, но для положительного исхода этого было явно недостаточно.

    Но зато перед этим Гарин уверенно выиграл у Феликса Оже-Альяссима и Джона Миллмана.

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    Также не стоит забывать, что в середине марта Гарин стал победителем грунтового турнира в Сантьяго. Именно на этом покрытии он выиграл все пять титулов.

    Прогноз и ставка

    На Нисикори букмекеры предлагают поставить за 2.45, а на победу Гарина — за 1.58.

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    На самом деле, здесь есть явный фаворит — это Гарин, который очень классно играет именно на грунте. В прошлом сезоне Кей проиграл чилийцы в Гамбурге со счетом 0:6, 3:6.

    Сейчас вряд ли дойдет до разгрома, но Нисикори, скорее всего, снова проиграет. Соперник банально лучше действует на этом покрытии.

    Ставка — победа Гарина в двух сетах за 2.36.

    И еще один вариант — ставку на тотал выигранных геймов Нисикори меньше 11,5 за 2.06.

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