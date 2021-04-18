Онс Жабер из Туниса сыграет против австралийки Астры Шармы в финале турнира в Чарлстоне (США). Матч пройдет 18 апреля, начало — в 21:00 мск. Жабер — Шарма: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Жабер

Вопреки нашему прогнозу, Жабер провела невероятный матч в полуфинале, выиграв у Данки Ковинич в двух сетах.

Более того, во второй партии теннисистка из Туниса повесила сопернице баранку. 6:3, 6:0 в полуфинале — это очень серьезная заявка на титул.

И это не единственный случай на текущем турнир, когда Онс взяла сет, при этом не отдав ни одного гейма.

То же самое было в матчах против Алисии Паркс и Нао Хибино.

В четырех предыдущих матчах Жабер в общей сложности проиграла 13 геймов.

Шарма

Шарма во второй раз в карьере сыграет в финале турнира WTA. В 2019 году Астра уступила Аманде Анисимовой в решающем матче в Боготе.

В этом году австралийская теннисистка не очень удачно выступила в столице Колумбии, проиграв уже в первом круге. Но в Чарлстоне все получилось лучше не придумаешь.

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Во втором круге Астра выиграла у американки Мэдисон Бренгл, в четвертьфинале прошла талантливую чешку Линду Фрухвиртову (ей всего лишь 15 лет), а в полуфинале Марию-Камилу Осорио-Серрано.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в победе Жабер, на которую в финале можно поставить за 1.16. Победу Шармы предлагают за 5.75.

Глядя на то, как Онс провела предыдущие матчи на этой неделе, сложно поверить, что она не сможет обыграть австралийку, которая, к слову, находится в рейтинге на 165-м месте.

Ставка — победа Жабер + общий тотал геймов в матче меньше 19,5 за 1.93.