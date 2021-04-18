Жабер
Вопреки нашему прогнозу, Жабер провела невероятный матч в полуфинале, выиграв у Данки Ковинич в двух сетах.
Более того, во второй партии теннисистка из Туниса повесила сопернице баранку. 6:3, 6:0 в полуфинале — это очень серьезная заявка на титул.
И это не единственный случай на текущем турнир, когда Онс взяла сет, при этом не отдав ни одного гейма.
То же самое было в матчах против Алисии Паркс и Нао Хибино.
В четырех предыдущих матчах Жабер в общей сложности проиграла 13 геймов.
Шарма
Шарма во второй раз в карьере сыграет в финале турнира WTA. В 2019 году Астра уступила Аманде Анисимовой в решающем матче в Боготе.
В этом году австралийская теннисистка не очень удачно выступила в столице Колумбии, проиграв уже в первом круге. Но в Чарлстоне все получилось лучше не придумаешь.
Во втором круге Астра выиграла у американки Мэдисон Бренгл, в четвертьфинале прошла талантливую чешку Линду Фрухвиртову (ей всего лишь 15 лет), а в полуфинале Марию-Камилу Осорио-Серрано.
Прогноз и ставка
Букмекеры не сомневаются в победе Жабер, на которую в финале можно поставить за 1.16. Победу Шармы предлагают за 5.75.
Глядя на то, как Онс провела предыдущие матчи на этой неделе, сложно поверить, что она не сможет обыграть австралийку, которая, к слову, находится в рейтинге на 165-м месте.
Ставка — победа Жабер + общий тотал геймов в матче меньше 19,5 за 1.93.