Германия — Португалия. Онлайн, прямая трансляция

До матча
21:49 Сборная Германии в последний раз играла в Мюнхене 14 октября 2024 года. Тогда «манншафт» с минимальным счетом переиграл голландскую команду.
21:35 Сегодня также матч в Мюнхене знаменателен тем, что Йозуа Киммих проведет сотый матч за немецкую сборную
21:33 Нападающий «Штутгарта» Ник Вольтмаде сегодня дебютирует в составе сборной Германии.
21:29 Германия впервые не только принимает «финал четырех» Лиги наций, но и сами играют в плей-офф турнира в первый раз. До этого «манншафт ни разу не выходил из группы.
Стартовые составы
Германия: тер Штеген, Киммих, Та, Кох, Миттельштедт, Антон, Горецка, Вирц, Зане, Павлович, Вольтемаде
Португалия: Диогу Кошта, Рубен Диаш, Инасиу, Нуну Мендеш, Бруну Фернандеш, Жоау Невеш, Бернарду Силва, Рубен Невеш, Криштиану Роналду, Франсишку Тринкан, Педру Нету
Германия
Подопечные Юлиана Нагельсмана в своей группе также не испытала трудностей — те же 14 очков при 4 победах и 2 ничьих, но разница мячей выглядит более солидной — 18 забитых при 4 пропущенных.
В четвертьфинале "манншафт" играл против сборной Италии. В первой встрече немцы одержали волевую победу в гостях — 2:1, но в Дортмунде немцы позволили "скуадра адзурре" вернуться в игру и свести матч вничью — 3:3.
Немецкая сборная в последний раз проигрывала в 2024-м году, когда в четвертьфинале Евро команда встретилась со сборной Испании — 1:2 после дополнительного времени.
Португалия
Команда Роберто Мартинеса прошла групповой этап без поражений — 14 очков при 4 победах и 2 ничьих с разницей мячей 13:5.
Португальцы не без проблем справились в четвертьфинальном противостоянии с датчанами — после поражения 0:1 в Копенгагене, пиренейцы разгромили скандинавов на своем со счетом 5:2, но уже по итогам 120 минут матча.
Португалия становилась победителем Лиги наций в 2019-м году, тогда решающие игры плей-офф проходили в Порту и Гимарайнше.
Личные встречи
Команды играли между собой пять раз в XXI веке и во всех пяти матчах победу одерживали немцы. Португальцы в последний раз обыгрывали "манншафт" в матче группового этапа Евро-2000, тогда пиренейцы разгромили действующих на тот момент чемпионов Европы со счетом 3:0.
Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.80.