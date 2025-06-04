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    Германия — Португалия. Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция полуфинала Лиги наций Германия — Португалия

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    Германия и Португалия разыграют между собой первую путевку в финал Лиги наций. За ходом матча вы можете наблюдать вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!
    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. Полуфинал
    Германия — Португалия :
    Германия: Марк-Андре тер Штеген, Вальдемар Антон, Жонатан Та, Робин Кох, Йозуа Киммих, Максимилиан Миттельштадт, Александар Павлович, Леон Горецка, Лерой Зане, Флориан Вирц, Ник Вольтемаде Португалия: Диогу Кошта, Нуну Мендеш, Гонсалу Инасиу, Рубен Диаш, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Рубен Невеш, Жоау Невеш, Криштиану Роналду, Педру Нету, Франсиску Тринкан

    До матча

    21:49 Сборная Германии в последний раз играла в Мюнхене 14 октября 2024 года. Тогда «манншафт» с минимальным счетом переиграл голландскую команду.

    21:35 Сегодня также матч в Мюнхене знаменателен тем, что Йозуа Киммих проведет сотый матч за немецкую сборную

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    21:33 Нападающий «Штутгарта» Ник Вольтмаде сегодня дебютирует в составе сборной Германии.

    21:29 Германия впервые не только принимает «финал четырех» Лиги наций, но и сами играют в плей-офф турнира в первый раз. До этого «манншафт ни разу не выходил из группы.

    Стартовые составы

    Германия: тер Штеген, Киммих, Та, Кох, Миттельштедт, Антон, Горецка, Вирц, Зане, Павлович, Вольтемаде

    Португалия: Диогу Кошта, Рубен Диаш, Инасиу, Нуну Мендеш, Бруну Фернандеш, Жоау Невеш, Бернарду Силва, Рубен Невеш, Криштиану Роналду, Франсишку Тринкан, Педру Нету

    Германия

    Подопечные Юлиана Нагельсмана в своей группе также не испытала трудностей — те же 14 очков при 4 победах и 2 ничьих, но разница мячей выглядит более солидной — 18 забитых при 4 пропущенных.

    В четвертьфинале "манншафт" играл против сборной Италии. В первой встрече немцы одержали волевую победу в гостях — 2:1, но в Дортмунде немцы позволили "скуадра адзурре" вернуться в игру и свести матч вничью — 3:3.

    Немецкая сборная в последний раз проигрывала в 2024-м году, когда в четвертьфинале Евро команда встретилась со сборной Испании — 1:2 после дополнительного времени.

    Португалия

    Команда Роберто Мартинеса прошла групповой этап без поражений — 14 очков при 4 победах и 2 ничьих с разницей мячей 13:5.

    Португальцы не без проблем справились в четвертьфинальном противостоянии с датчанами — после поражения 0:1 в Копенгагене, пиренейцы разгромили скандинавов на своем со счетом 5:2, но уже по итогам 120 минут матча.

    Португалия становилась победителем Лиги наций в 2019-м году, тогда решающие игры плей-офф проходили в Порту и Гимарайнше.

    Личные встречи

    Команды играли между собой пять раз в XXI веке и во всех пяти матчах победу одерживали немцы. Португальцы в последний раз обыгрывали "манншафт" в матче группового этапа Евро-2000, тогда пиренейцы разгромили действующих на тот момент чемпионов Европы со счетом 3:0.

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.80.

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