Германия — Португалия: дерзкая ставка (к. 5.00) на Лигу наций 4 июня 2025 года

4 июня в полуфинале Лиги наций УЕФА по футболу сыграют Германия и Португалия. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Германия — Португалия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Германия

Турнирное положение: Немцы без сучка без задоринки прошли групповой этап Лиги наций. Команда финишировала на 1 месте в своем квартете.

При этом Германия в 6 поединках набрала 14 очков. Команда настреляла 18 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела не столь продуктивно. Немцы подписали мировую с Италией (3:3).

До того команда расправилась с теми же итальянцами (2:1). А вот поединок с Венгрией завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 последних матчах Германия победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: Немцы не проигрывали в 8 своих последних матчах. А вот в кадровом плане у команды фактически полная идиллия.

Поединки с Португалией для команды традиционно складываются удачно. В пяти последних очных встречах Германия 5 раз переиграла пиренейцев.

И уж совсем очевидно, что немцы будут активно атаковать. Да и забивать в составе «бундестима» уж точно есть кому.

Португалия

Турнирное положение: Португальцы в нынешней Лиге наций выглядят достаточно уверенно. Команда заняла 1 место в своей группе.

Причем Португалия в 6 поединках набрала 14 очков. А вот забила команда 13 мячей при 5 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела удачно. Португальцы расправились с Данией (5:2).

А вот до того команда уступила тем же датчанам (0:1). Зато чуть раньше она подписала мировую с сильной Хорватией (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Португалия добыла 2 победы. В них игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Португальцы мотивированы побороться за победу в Лиге наций. Вот только поединки с немцами для нее давно являются кошмаром.

При этом Португалия пропускала в 4 своих последних поединках. Тем не менее, команда умеет настраиваться на матчи с сильными оппонентами.

Привычно эффективен опытнейший Криштиану Роналду. 40-летний ветеран наверняка скажет свое веское слово и на сей раз.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. При том, что португальцы потенциально способны прибавить по ходу встречи.

Статистика для ставок

Португальцы пропускали в 4 своих последних матчах

Германия обыграла португальцев в 5 последних очных поединках

Немцы не проигрывают 8 матчей кряду

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Германия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: Немцы выглядят монолитнее оппонента, так что стоит ожидать от них высокой активности в атаке.

Португальцы привычно преуспевают в плане реализации, плюс должен сказать свое веское слово неувядающий Роналду.

Ставка: ТБ 4.5 за 5.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более пяти мячей.

Ставка: ТБ 5.5 за 10.00

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Сбалансированный прогноз на матч со ставкой за 1.87.