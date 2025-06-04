Германия — Португалия: дерзкая ставка (к. 5.00) на Лигу наций 4 июня 2025 года

Германия
Португалия
Германия
Турнирное положение: Немцы без сучка без задоринки прошли групповой этап Лиги наций. Команда финишировала на 1 месте в своем квартете.
При этом Германия в 6 поединках набрала 14 очков. Команда настреляла 18 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Германия — Португалия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела не столь продуктивно. Немцы подписали мировую с Италией (3:3).
До того команда расправилась с теми же итальянцами (2:1). А вот поединок с Венгрией завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 последних матчах Германия победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Состояние команды: Немцы не проигрывали в 8 своих последних матчах. А вот в кадровом плане у команды фактически полная идиллия.
Поединки с Португалией для команды традиционно складываются удачно. В пяти последних очных встречах Германия 5 раз переиграла пиренейцев.
И уж совсем очевидно, что немцы будут активно атаковать. Да и забивать в составе «бундестима» уж точно есть кому.
Португалия
Турнирное положение: Португальцы в нынешней Лиге наций выглядят достаточно уверенно. Команда заняла 1 место в своей группе.
Причем Португалия в 6 поединках набрала 14 очков. А вот забила команда 13 мячей при 5 пропущенных в собственные ворота.
Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела удачно. Португальцы расправились с Данией (5:2).
А вот до того команда уступила тем же датчанам (0:1). Зато чуть раньше она подписала мировую с сильной Хорватией (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Португалия добыла 2 победы. В них игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Португальцы мотивированы побороться за победу в Лиге наций. Вот только поединки с немцами для нее давно являются кошмаром.
При этом Португалия пропускала в 4 своих последних поединках. Тем не менее, команда умеет настраиваться на матчи с сильными оппонентами.
Привычно эффективен опытнейший Криштиану Роналду. 40-летний ветеран наверняка скажет свое веское слово и на сей раз.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. При том, что португальцы потенциально способны прибавить по ходу встречи.
Статистика для ставок
- Португальцы пропускали в 4 своих последних матчах
- Германия обыграла португальцев в 5 последних очных поединках
- Немцы не проигрывают 8 матчей кряду
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Германия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.
- 3.80Германия — Португалия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.00Франция U21 — Узбекистан U21: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
- 2.20Белоруссия — Казахстан: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Немцы выглядят монолитнее оппонента, так что стоит ожидать от них высокой активности в атаке.
Португальцы привычно преуспевают в плане реализации, плюс должен сказать свое веское слово неувядающий Роналду.
Ставка: ТБ 4.5 за 5.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более пяти мячей.
Ставка: ТБ 5.5 за 10.00
Не пропустите
Сбалансированный прогноз на матч со ставкой за 1.87.