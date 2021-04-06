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    Сможет ли Фелисиано Лопес прервать серию поражений?

    Лопес — Даниэль. Прогноз (к. 2.31) и ставки на турнир в Марбелье 6 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Лопес — Даниэль
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    Фелисиано Лопес
    Испанец Фелисиано Лопес сыграет против японца Таро Даниэля в первом круге турнира в Марбелье (Испания). Матч пройдет 6 апреля, начало — в 14:30 мск. Лопес — Даниэль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Лопес

    Лопес в этом году пока что выигрывал хотя бы один матч только на Открытом чемпионате Австралии.

    Опытнейший испанец дошел на первом в сезоне турнире «Большого шлема» до третьего раунда, что стало большой неожиданностью даже для него самого, как потом рассказывал Андрей Рублев, который поддерживает с Фелисиано дружеские отношения.

    Ни до, ни после мэйджора в Мельбурне Лопес в этом году больше не побеждал.

    В марте 39-летний теннисист проиграл в первом раунде на турнирах в Марселе, Акапулько и Майами.

    Даниэль

    Даниэль открыл грунтовый сезон на прошлой неделе, выступив на «челленджере» в Марбелье. Японец без особого труда выиграл у 17-летнего Лео Борга, сына легендарного Бьорна Борга, и Карлоса Гомеса-Эрреры, после чего уступил в трех сетах Хауме Мунару. Но в любом случае, получилась вполне неплохая разминка.

    На остальных турнирах в этом году Таро лучшего всего показал себя на «челленджере» в Нур-Султане, где дошел до полуфинала.

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    В январе Даниэль проиграл в заключительном раунде квалификации Australian Open, но в итоге все равно получил место в основной сетке после отказа одного из участников. В первом круге уступил Максиму Кресси.

    Прогноз и ставка

    На Лопеса букмекеры предлагают поставить за 2.49, а на победу Даниэля — за 1.56.

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    Несмотря на возраст Фелисиано, все равно странно, что в него не верят. Японец не настолько опасен, чтобы можно было говорить, что у испанца мало шансов на победу. Тем более на грунте.

    Ставка — победа Лопеса с форой по сетам (+1,5) за 1.53.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.31.

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