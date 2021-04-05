Россиянка Анастасия Потапова сыграет против Анастасии Севастовой из Латвии в первом круге турнира в Чарлстоне (США). Матч пройдет 5 апреля, начало — в 18:00 мск. Севастова — Потапова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Севастова

Севастова не очень удачно начала сезона, но прямо сейчас она находится в отличной форме, если судить по недавнему турниру Майами. Бывшая 11-я ракетка мира дошла до четвертьфинала, где уступила украинке Элине Свитолиной. Перед этим же 30-летняя теннисистка обыграла Ольгу Данилович, Кори Гауфф и Ану Конюх.

В Майами, по правде говоря, Севастовой еще и повезло очень прилично. В третьем круге Анастасия должна была сыграть против Симоны Халеп, но румынка в последний момент снялась из-за травмы плеча.

В Аделаиде Севастова выиграла у Каролин Гарсии и Кристины Макхэйл и только потом уступила в четвертьфинале Жиль Тайкманн.

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В 2018 году Севастова дошла в Чарлстоне до полуфинала.

Потапова

Главным достижением Потаповой в этом году пока что можно считать выход в четвертьфинал турнира в Дубае.

В крупнейшем городе ОАЭ 20-летняя теннисистка выиграла у Лауры Зигемунд, Мэдисон Киз и Белинды Бенчич. На матч против Барборы Крейчиковой у Анастасии банально не осталось эмоций — 0:6, 2:6.

На турнире в Майами Потапова тоже не совладала с нервами. Уже в стартовом матче россиянка проиграла Айле Томлянович, причем во втором сете счет был 0:6.

В прошлом году Потапова ни разу не играла на грунте.

Прогноз и ставка

На Севастову можно поставить за 1.66, победу Потаповой букмекеры предлагают за 2.28.

Потапова, безусловно, одна из самых талантливых теннисисток нового поколения, но пока что ей очень часто не хватает психологической стойкости. Эта проблема уже неоднократно мешала россиянке в текущем сезоне.

Скорее всего, опытная Севастова воспользуется ошибками соперницы.

Ставка — победа Севастовой в двух сетах за 2.36.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных сетов Потаповой меньше 12,0 за 1.74.