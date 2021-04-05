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    Сможет ли Потапова обыграть опытную Севастову?

    Севастова — Потапова. Прогноз (к. 2.36) и ставки на турнир в Чарлстоне 5 апреля 2021 года

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    Анастасия Потапова
    Россиянка Анастасия Потапова сыграет против Анастасии Севастовой из Латвии в первом круге турнира в Чарлстоне (США). Матч пройдет 5 апреля, начало — в 18:00 мск. Севастова — Потапова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Севастова

    Севастова не очень удачно начала сезона, но прямо сейчас она находится в отличной форме, если судить по недавнему турниру Майами. Бывшая 11-я ракетка мира дошла до четвертьфинала, где уступила украинке Элине Свитолиной. Перед этим же 30-летняя теннисистка обыграла Ольгу Данилович, Кори Гауфф и Ану Конюх.

    В Майами, по правде говоря, Севастовой еще и повезло очень прилично. В третьем круге Анастасия должна была сыграть против Симоны Халеп, но румынка в последний момент снялась из-за травмы плеча.

    В Аделаиде Севастова выиграла у Каролин Гарсии и Кристины Макхэйл и только потом уступила в четвертьфинале Жиль Тайкманн.

    Все прогнозы на теннис

    В 2018 году Севастова дошла в Чарлстоне до полуфинала.

    Потапова

    Главным достижением Потаповой в этом году пока что можно считать выход в четвертьфинал турнира в Дубае.

    В крупнейшем городе ОАЭ 20-летняя теннисистка выиграла у Лауры Зигемунд, Мэдисон Киз и Белинды Бенчич. На матч против Барборы Крейчиковой у Анастасии банально не осталось эмоций — 0:6, 2:6.

    На турнире в Майами Потапова тоже не совладала с нервами. Уже в стартовом матче россиянка проиграла Айле Томлянович, причем во втором сете счет был 0:6.

    В прошлом году Потапова ни разу не играла на грунте.

    Прогноз и ставка

    На Севастову можно поставить за 1.66, победу Потаповой букмекеры предлагают за 2.28.

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    Потапова, безусловно, одна из самых талантливых теннисисток нового поколения, но пока что ей очень часто не хватает психологической стойкости. Эта проблема уже неоднократно мешала россиянке в текущем сезоне.

    Скорее всего, опытная Севастова воспользуется ошибками соперницы.

    Ставка — победа Севастовой в двух сетах за 2.36.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных сетов Потаповой меньше 12,0 за 1.74.

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