Россиянин Аслан Карацев сыграет против итальянца Янника Синнера в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 18 марта, начало — в 15:30 мск. Карацев — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Карацев

Карацев впервые в карьере вышел в четвертьфинал на турнире ATP. На следующей неделе он дебютирует в топ-40 рейтинга.

В третьем круге Карацев одержал победу над Лоренцо Сонего. Матч получился непростым, Аслан отдал первый сет, но в итоге совершил камбэк. С психологическим состоянием у сенсационного полуфиналиста Australian Open тоже все в порядке.

В стартовом матче Карацев выиграл в двух сетах у белоруса Егора Герасимова, после чего победил британца Дэниэла Эванса.

Карацев второй раз в карьере одержал три победы подряд на уровне основного тура.

Синнер

Синнер благодаря тому, что попал в число сеяных, стартовал в Дубае сразу со второго круга.

Первым соперником Янника стал Александр Бублик, который уверенно взял первый сет. Во втором дело дошло до тай-брейка, во время которого у представителя Казахстана сдали нервы. 19-летний итальянец в итоге воспользовался нервозностью соперника и завершил матч в свою пользу.

В третьем круге Синнеру тоже пришлось провести на корте три сета. Янник выиграл у испанца Роберто Баутисты-Агута.

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На прошлой неделе Синнер неплохо выступил на турнире в Марселе, где дошел до четвертьфинала, где уступил Даниилу Медведеву.

Прогноз и ставка

На Карацева в этом матче можно поставить за 2.62, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.54.

Судя по всему, соперники проведут еще один матч из трех сетов. А фаворита здесь выделить крайне сложно.

Ставка — тотал сетов в матче больше 2,5 за 2.37.

И еще один вариант — победа Карацева с форой по сетам (+1,5) за 1.59.