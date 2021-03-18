Карацев
Карацев впервые в карьере вышел в четвертьфинал на турнире ATP. На следующей неделе он дебютирует в топ-40 рейтинга.
В третьем круге Карацев одержал победу над Лоренцо Сонего. Матч получился непростым, Аслан отдал первый сет, но в итоге совершил камбэк. С психологическим состоянием у сенсационного полуфиналиста Australian Open тоже все в порядке.
В стартовом матче Карацев выиграл в двух сетах у белоруса Егора Герасимова, после чего победил британца Дэниэла Эванса.
Карацев второй раз в карьере одержал три победы подряд на уровне основного тура.
Синнер
Синнер благодаря тому, что попал в число сеяных, стартовал в Дубае сразу со второго круга.
Первым соперником Янника стал Александр Бублик, который уверенно взял первый сет. Во втором дело дошло до тай-брейка, во время которого у представителя Казахстана сдали нервы. 19-летний итальянец в итоге воспользовался нервозностью соперника и завершил матч в свою пользу.
В третьем круге Синнеру тоже пришлось провести на корте три сета. Янник выиграл у испанца Роберто Баутисты-Агута.
На прошлой неделе Синнер неплохо выступил на турнире в Марселе, где дошел до четвертьфинала, где уступил Даниилу Медведеву.
Прогноз и ставка
На Карацева в этом матче можно поставить за 2.62, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.54.
Судя по всему, соперники проведут еще один матч из трех сетов. А фаворита здесь выделить крайне сложно.
Ставка — тотал сетов в матче больше 2,5 за 2.37.
И еще один вариант — победа Карацева с форой по сетам (+1,5) за 1.59.