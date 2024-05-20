2-й таймУрал — ОренбургОнлайн
ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Брайан Мансилья«Урал» — «Оренбург». Онлайн Александр Усик и Тайсон Фьюри«Цыганский король» пал. Усик преподнес Фьюри урок и стал лучшим тяжеловесом планеты Сборная ДанииЧехия возглавила группу, Финляндия дала шанс Дании, Германия и Словакия укрепили свои позиции
    Все новости спорта

    Котов дожмет Навоне в третьем сете?

    Навоне — Котов. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Женеве 20 мая 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Павел Котов
    Прогноз и ставки на Навоне — Котов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против аргентинца Мариано Навоне в первом круге турнира в Лионе (Франция). Матч пройдет 20 мая, начало — в 12:00 мск. Навоне — Котов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Теннис. Лион. Мужчины 20 Мая 2024 года

    Mariano Navone

  • Лион. Мужчины
    •  Mariano Navone 11:00 Павел Котов

    Павел Котов

  • Россия
    •

    Навоне

    Мариано не очень удачно провел несколько недавних турниров, и, по всей видимости, это связано с усталость.

    В начале мая аргентинский теннисист не прошел ни раунда на «Мастерсе» в Риме, сразу же уступив итальянцу Лучано Дардери (3:6, 2:6).

    На минувшей неделе Навоне проиграл американцу Брэндону Накашиме (6:4, 3:6, 1:6) на старте «челленджера» в Турине.

    Но, также стоит обратить внимание на то, что в этом году Навоне дошел до финала в Рио-де-Жанейро и Бухаресет, а также добрался до полуфинала в Марракеше и взял титул на «челленджере» в Кальяри.

    Все прогнозы на теннис

    Благодаря этим успехам Мариано взлетел в рейтинге на 31-ю строчку.

    Котов

    Павел тем временем наконец-то дебютировал в топ-60 — в Лион он отправился в статусе 57-й ракетки мира.

  • Джокович получил по голове и проиграл, Надаль узнал свой уровень, а Тим объявил о завершении карьеры
  • В Риме набирает обороты заключительный в сезоне грунтовый «Мастерс»
  • 13/05/2024

    • На «тысячнике» в Риме российский теннисист начал с разгромной победы над американцем Алексом Микельсеном — 6:1, 6:1.

    Дальше было поражение от еще одного представителя США — Бена Шелтона. Но надо сказать, что Котов достойно провел матч против соперника из топ-20. Всё решилось только в третьем сете — 6:4, 3:6, 4:6.

    Но пока что главным успехом Котова на грунте остается выход в третий раунд «Мастерса» в Мадриде. Прежде чем уступить Яннику Синнеру (2:6, 5:7), 25-летний теннисист остановил Альберта Рамоса и Джордана Томпсона.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Еще одним достойным результатом стал выход в полуфинал в Марракете. Здесь Павел обыграл двух итальянцев — Флавио Коболли и Фабио Фоньини.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Навоне в этом матче можно поставить за 1.50, победу Котова букмекеры предлагают за 2.60.

    Прогноз: Павлу достался не самый приятный соперник, но, с другой стороны, этой весной он уже успел доказать, что с ним тоже не бывает легко. Как ни странно, это можно было заметить даже в матче против Синнера.

    В общем, скорее всего, россиянин и аргентинец порадуют зрителей, особенно нейтральных.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Фернандес — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Калинина — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сассуоло — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Спартак — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Удинезе — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Монца — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ростов — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч США — Казахстан
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  2.65
  • Прогноз на матч Норвегия — Австрия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  2.24
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Зверев — Харри
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Навоне — Котов. Россиянин Павел Котов сыграет против аргентинца Мариано Навоне в первом круге турнира в Лионе (Франция). Матч пройдет 20 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Навоне — Котов с коэффициентом 1.92.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры