Россиянин Павел Котов сыграет против аргентинца Мариано Навоне в первом круге турнира в Лионе (Франция). Матч пройдет 20 мая, начало — в 12:00 мск. Навоне — Котов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Навоне

Мариано не очень удачно провел несколько недавних турниров, и, по всей видимости, это связано с усталость.

В начале мая аргентинский теннисист не прошел ни раунда на «Мастерсе» в Риме, сразу же уступив итальянцу Лучано Дардери (3:6, 2:6).

На минувшей неделе Навоне проиграл американцу Брэндону Накашиме (6:4, 3:6, 1:6) на старте «челленджера» в Турине.

Но, также стоит обратить внимание на то, что в этом году Навоне дошел до финала в Рио-де-Жанейро и Бухаресет, а также добрался до полуфинала в Марракеше и взял титул на «челленджере» в Кальяри.

Все прогнозы на теннис

Благодаря этим успехам Мариано взлетел в рейтинге на 31-ю строчку.

Котов

Павел тем временем наконец-то дебютировал в топ-60 — в Лион он отправился в статусе 57-й ракетки мира.

На «тысячнике» в Риме российский теннисист начал с разгромной победы над американцем Алексом Микельсеном — 6:1, 6:1.

Дальше было поражение от еще одного представителя США — Бена Шелтона. Но надо сказать, что Котов достойно провел матч против соперника из топ-20. Всё решилось только в третьем сете — 6:4, 3:6, 4:6.

Но пока что главным успехом Котова на грунте остается выход в третий раунд «Мастерса» в Мадриде. Прежде чем уступить Яннику Синнеру (2:6, 5:7), 25-летний теннисист остановил Альберта Рамоса и Джордана Томпсона.

Еще одним достойным результатом стал выход в полуфинал в Марракете. Здесь Павел обыграл двух итальянцев — Флавио Коболли и Фабио Фоньини.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Навоне в этом матче можно поставить за 1.50, победу Котова букмекеры предлагают за 2.60.

Прогноз: Павлу достался не самый приятный соперник, но, с другой стороны, этой весной он уже успел доказать, что с ним тоже не бывает легко. Как ни странно, это можно было заметить даже в матче против Синнера.

В общем, скорее всего, россиянин и аргентинец порадуют зрителей, особенно нейтральных.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.