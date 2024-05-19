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    «Спартак» справился с «Рубином» в матче РПЛ

    «Спартак» — «Рубин»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В матче 29-го тура РПЛ «Спартак» дома победил «Рубин» со счетом 3:1.

    Тео Бонгонда
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    Тео Бонгонда

    В составе победителей точными ударами отметились Тео Бонгонда, Роман Зобнин и Кристофер Мартинс. За гостей гол престижа на счету Мирлинда Даку.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Рубин 3:1
    Голы: 1:0 Тео Бонгонда (21'), 2:0 Роман Зобнин (28'), 3:0 Кристофер Мартинс Перейра (63'), 3:1 Мирлинд Даку (77') Спартак: Александр Максименко, Георгий Джикия, Никита Чернов, Алексис Дуарте, Кристофер Мартинс Перейра, Хесус Медина, Наиль Умяров, Роман Зобнин, Даниил Хлусевич, Тео Бонгонда, Александр Соболев Рубин: Юрий Дюпин, Игор Вуячич, Александр Мартынович, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Александр Зотов, Умарали Рахмоналиев, Мацей Рыбус, Валентин Вада, Мирлинд Даку Предупреждения: Наиль Умяров (6'), Илья Рожков (71'), Егор Тесленко (73'), Даниил Хлусевич (78'), Никита Чернов (80'), Роман Зобнин (86')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» с 49 очками остается на пятом месте в РПЛ. «Рубин» с 41 баллом идет седьмым.

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