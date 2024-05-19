Норвегия
Австрия
Норвегия
Турнирное положение: Пока что сборная Норвегии не выглядит той командой, которая на 100 процентов готова оставаться в элите мирового хоккея.
Последние матчи: Пока что результаты подопечных Юханссона в Чехии даже не идут вровень с прошлогодним выступлением его команды. Всего лишь одна победа за пять сыгранных поединков — неудовлетворительный результат.
Норвегия — Австрия: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Скандинавский коллектив не может похвастаться сильным составом, но зато травмированных и дисквалифицированных игроков в нем нет.
Общий тонус клуба: Со австрийцами будет жизненно важный матч, но в нем скандинавы не выглядят фаворитами.
Австрия
Турнирное положение: Уже за четыре набранных очка сборной Австрии нужно выразить огромную благодарность.
Последние матчи: После победы над финнами подопечные Бадера совсем слабо сыграли против чехов и по делу уступили со счетом 0:4.
Травмированные игроки: Радует, что у австрийцев все игроки в строю и готовы бороться за очки до финальной сирены любого поединка.
Общий тонус клуба: Игра против норвежцев максимально важная, и в ней нужно одерживать победу, если хоккеисты этой страны хотят чувствовать себя более уверенно перед последними играми группового этапа.
Статистика для ставок
- Два последних поединка между этими командами завершались буллитами
- Норвежцы выиграли четыре из шести последних очных противостояний
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.05, на гостей — 2.65.
Прогноз: У австрийцев больше шансов забрать победу в предстоящем поединке
Альтернативный прогноз: Соперники не будут активны у чужих ворот, поэтому игра обойдется минимум заброшенных шайб
Ставка: П2 с коэффициентом 2.65
Альтернативная ставка: ТМ 4.5 с коэффициентом 2.18