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    Норвежцы обойдут австрийцев в турнирной таблице?

    Норвегия — Австрия. Ставка (к. 2.65) и прогноз на матч чемпионата мира, 19 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Норвегия — Австрия
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    Норвегия
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Норвегия будет принимать Австрию. Игра пройдет на «О2 Арене» 19 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. Норвегия — Австрия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2024. Группа A 19 Мая 2024 года

    Норвегия

  • Осло
    •  Норвегия 17:20 Австрия

    Австрия

  • Вена
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    Норвегия

    Турнирное положение: Пока что сборная Норвегии не выглядит той командой, которая на 100 процентов готова оставаться в элите мирового хоккея.

    Последние матчи: Пока что результаты подопечных Юханссона в Чехии даже не идут вровень с прошлогодним выступлением его команды. Всего лишь одна победа за пять сыгранных поединков — неудовлетворительный результат.

    Норвегия — Австрия: коэффициенты букмекеров

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  • 2.354.202.70Бонус$9500
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    Травмированные игроки: Скандинавский коллектив не может похвастаться сильным составом, но зато травмированных и дисквалифицированных игроков в нем нет.

    Общий тонус клуба: Со австрийцами будет жизненно важный матч, но в нем скандинавы не выглядят фаворитами.

    Австрия

    Турнирное положение: Уже за четыре набранных очка сборной Австрии нужно выразить огромную благодарность.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Последние матчи: После победы над финнами подопечные Бадера совсем слабо сыграли против чехов и по делу уступили со счетом 0:4.

    Травмированные игроки: Радует, что у австрийцев все игроки в строю и готовы бороться за очки до финальной сирены любого поединка.

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    Общий тонус клуба: Игра против норвежцев максимально важная, и в ней нужно одерживать победу, если хоккеисты этой страны хотят чувствовать себя более уверенно перед последними играми группового этапа.

    Статистика для ставок

    • Два последних поединка между этими командами завершались буллитами

    • Норвежцы выиграли четыре из шести последних очных противостояний

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.05, на гостей — 2.65.

    Прогноз: У австрийцев больше шансов забрать победу в предстоящем поединке

    Альтернативный прогноз: Соперники не будут активны у чужих ворот, поэтому игра обойдется минимум заброшенных шайб

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.65

    Альтернативная ставка: ТМ 4.5 с коэффициентом 2.18

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    Норвегия — Австрия. В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Норвегия будет принимать Австрию. Игра пройдет на «О2 Арене» 19 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. / Ставка и прогноз на матч Норвегия — Австрия с коэффициентом 2.65.
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