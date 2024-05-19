В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Норвегия будет принимать Австрию. Игра пройдет на «О2 Арене» 19 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. Норвегия — Австрия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Норвегия

Турнирное положение: Пока что сборная Норвегии не выглядит той командой, которая на 100 процентов готова оставаться в элите мирового хоккея.

Последние матчи: Пока что результаты подопечных Юханссона в Чехии даже не идут вровень с прошлогодним выступлением его команды. Всего лишь одна победа за пять сыгранных поединков — неудовлетворительный результат.

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Травмированные игроки: Скандинавский коллектив не может похвастаться сильным составом, но зато травмированных и дисквалифицированных игроков в нем нет.

Общий тонус клуба: Со австрийцами будет жизненно важный матч, но в нем скандинавы не выглядят фаворитами.

Австрия

Турнирное положение: Уже за четыре набранных очка сборной Австрии нужно выразить огромную благодарность.

Все прогнозы на ЧМ по хоккею

Последние матчи: После победы над финнами подопечные Бадера совсем слабо сыграли против чехов и по делу уступили со счетом 0:4.

Травмированные игроки: Радует, что у австрийцев все игроки в строю и готовы бороться за очки до финальной сирены любого поединка.

Общий тонус клуба: Игра против норвежцев максимально важная, и в ней нужно одерживать победу, если хоккеисты этой страны хотят чувствовать себя более уверенно перед последними играми группового этапа.

Статистика для ставок

Два последних поединка между этими командами завершались буллитами

Норвежцы выиграли четыре из шести последних очных противостояний

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.05, на гостей — 2.65.

Прогноз: У австрийцев больше шансов забрать победу в предстоящем поединке

Альтернативный прогноз: Соперники не будут активны у чужих ворот, поэтому игра обойдется минимум заброшенных шайб

Ставка: П2 с коэффициентом 2.65

Альтернативная ставка: ТМ 4.5 с коэффициентом 2.18