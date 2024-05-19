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    Голевой обмен после перерыва?!

    «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла». Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, АПЛ, 19 мая 2024 года

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    «Кристал Пэлас»
    19 мая в 38-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Астон Вилла». Начало игры — в 18:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Мая 2024 года

    Кристал Пэлас

  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 18:00 Астон Вилла

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •

    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: Лондонцы уверенно проводят весенний цикл. На текущий момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Кристал Пэлас» еще может подняться в первую десятку. Правда, для этого свои матчи должны проиграть «Брайтон» и «Борнмут».

    Кристал Пэлас — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова смогла разжиться 3 очками. «Кристал Пэлас» переиграл «вулвз» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кристал Пэлас» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Да и не проигрывают лондонцы 7 матчей кряду. Да и по игре команда выглядит очень даже симпатично!

    Не сыграют: Матеус Франса, Сэм Джонстон, Шейх Дукоре — травмированы. Науру Ахамада — дисквалифицирован.

    Все прогнозы на АПЛ

    Состояние команды: ныне команда показывает яркий атакующий футбол. Парадокс, но лазарет «Кристал Пэласа» при этом почти никогда не пустеет.

    Матчи против «Астон Виллы» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Кристал Пэлас» выиграл 1 раз при 3 коллизиях.

    Наверняка хозяева не будут отсиживаться в тылах. Плюс лондонцы явно попытаются финишировать как можно выше в таблице.

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Вилланы» провели отличный сезон. На текущий момент команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.

    Команда крайне слабо обороняется, пропустив 56 раз в 37 матчах. Но и это не помешало команде попасть в Лигу чемпионов.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла ничейный результат. Бирмингемцы расписали мировую с «Ливерпулем» (3:3).

    В пяти последних матчах «Астон Вилла» потерпела 3 поражения. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 12 пропущенных.

    При этом «вилланы» не знают радости побед уже 5 матчей подряд. Да и в финал Лиги конференций команда не попала, уступив «Олимпиакосу».

    Не сыграют: Бубакар Камара, Морган Роджерс, Джейкоб Рэмзи — травмированы.

    Состояние команды: «вилланам» в турнирном плане уже ничего не нужно. Подняться в тройку уже не выйдет.

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    А вот с атакой у команды полный порядок. Игроки бирмингемского клуба отличились 76 голами в 37 поединках.

    Да и выиграла «Астон Вилла» в 20 матчах АПЛ. Между тем, «вилланы» явно едут в Лондон за тремя очками.

    Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. «Вилланы» переиграли лондонцев в двух последних очных поединках.

    Статистика для ставок

    • «Астон Вилла» обыграла лондонцев в 2 последних очных поединках

    • «Кристал Пэлас» уже полтора года не побеждает «вилланов»

    • «Кристал Пэлас» выиграл в 2 последних своих матчах кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 4.36, а победа оппонента — в скромные 3.74.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.37 и 2.85.

    Прогноз: Лондонцы весной выглядят монолитно, но и «вилланы» явно хотят завершить сезон успешно.

    Гости уже потеряли турнирную мотивацию, тогда как лондонцы постараются подняться хотя бы на строчку вверх.

    Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.36.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.85

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    «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла». 19 мая в 38-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Астон Вилла». Начало игры — в 18:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла» с коэффициентом 2.36.
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