Кристал Пэлас
Астон Вилла
«Кристал Пэлас»
Турнирное положение: Лондонцы уверенно проводят весенний цикл. На текущий момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Кристал Пэлас» еще может подняться в первую десятку. Правда, для этого свои матчи должны проиграть «Брайтон» и «Борнмут».
Кристал Пэлас — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова смогла разжиться 3 очками. «Кристал Пэлас» переиграл «вулвз» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Кристал Пэлас» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Да и не проигрывают лондонцы 7 матчей кряду. Да и по игре команда выглядит очень даже симпатично!
Не сыграют: Матеус Франса, Сэм Джонстон, Шейх Дукоре — травмированы. Науру Ахамада — дисквалифицирован.
Состояние команды: ныне команда показывает яркий атакующий футбол. Парадокс, но лазарет «Кристал Пэласа» при этом почти никогда не пустеет.
Матчи против «Астон Виллы» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Кристал Пэлас» выиграл 1 раз при 3 коллизиях.
Наверняка хозяева не будут отсиживаться в тылах. Плюс лондонцы явно попытаются финишировать как можно выше в таблице.
«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Вилланы» провели отличный сезон. На текущий момент команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.
Команда крайне слабо обороняется, пропустив 56 раз в 37 матчах. Но и это не помешало команде попасть в Лигу чемпионов.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла ничейный результат. Бирмингемцы расписали мировую с «Ливерпулем» (3:3).
В пяти последних матчах «Астон Вилла» потерпела 3 поражения. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 12 пропущенных.
При этом «вилланы» не знают радости побед уже 5 матчей подряд. Да и в финал Лиги конференций команда не попала, уступив «Олимпиакосу».
Не сыграют: Бубакар Камара, Морган Роджерс, Джейкоб Рэмзи — травмированы.
Состояние команды: «вилланам» в турнирном плане уже ничего не нужно. Подняться в тройку уже не выйдет.
А вот с атакой у команды полный порядок. Игроки бирмингемского клуба отличились 76 голами в 37 поединках.
Да и выиграла «Астон Вилла» в 20 матчах АПЛ. Между тем, «вилланы» явно едут в Лондон за тремя очками.
Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. «Вилланы» переиграли лондонцев в двух последних очных поединках.
Статистика для ставок
- «Астон Вилла» обыграла лондонцев в 2 последних очных поединках
- «Кристал Пэлас» уже полтора года не побеждает «вилланов»
- «Кристал Пэлас» выиграл в 2 последних своих матчах кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 4.36, а победа оппонента — в скромные 3.74.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.37 и 2.85.
- 3.00Брайтон — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 2.10Динамо — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 1.74Сочи — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: Лондонцы весной выглядят монолитно, но и «вилланы» явно хотят завершить сезон успешно.
Гости уже потеряли турнирную мотивацию, тогда как лондонцы постараются подняться хотя бы на строчку вверх.
Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.36.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.85