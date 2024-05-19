19 мая в 38-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Астон Вилла». Начало игры — в 18:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: Лондонцы уверенно проводят весенний цикл. На текущий момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Кристал Пэлас» еще может подняться в первую десятку. Правда, для этого свои матчи должны проиграть «Брайтон» и «Борнмут».

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова смогла разжиться 3 очками. «Кристал Пэлас» переиграл «вулвз» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Кристал Пэлас» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Да и не проигрывают лондонцы 7 матчей кряду. Да и по игре команда выглядит очень даже симпатично!

Не сыграют: Матеус Франса, Сэм Джонстон, Шейх Дукоре — травмированы. Науру Ахамада — дисквалифицирован.

Все прогнозы на АПЛ

Состояние команды: ныне команда показывает яркий атакующий футбол. Парадокс, но лазарет «Кристал Пэласа» при этом почти никогда не пустеет.

Матчи против «Астон Виллы» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Кристал Пэлас» выиграл 1 раз при 3 коллизиях.

Наверняка хозяева не будут отсиживаться в тылах. Плюс лондонцы явно попытаются финишировать как можно выше в таблице.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» провели отличный сезон. На текущий момент команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.

Команда крайне слабо обороняется, пропустив 56 раз в 37 матчах. Но и это не помешало команде попасть в Лигу чемпионов.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла ничейный результат. Бирмингемцы расписали мировую с «Ливерпулем» (3:3).

В пяти последних матчах «Астон Вилла» потерпела 3 поражения. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 12 пропущенных.

При этом «вилланы» не знают радости побед уже 5 матчей подряд. Да и в финал Лиги конференций команда не попала, уступив «Олимпиакосу».

Не сыграют: Бубакар Камара, Морган Роджерс, Джейкоб Рэмзи — травмированы.

Состояние команды: «вилланам» в турнирном плане уже ничего не нужно. Подняться в тройку уже не выйдет.

А вот с атакой у команды полный порядок. Игроки бирмингемского клуба отличились 76 голами в 37 поединках.

Да и выиграла «Астон Вилла» в 20 матчах АПЛ. Между тем, «вилланы» явно едут в Лондон за тремя очками.

Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. «Вилланы» переиграли лондонцев в двух последних очных поединках.

Статистика для ставок

«Астон Вилла» обыграла лондонцев в 2 последних очных поединках

«Кристал Пэлас» уже полтора года не побеждает «вилланов»

«Кристал Пэлас» выиграл в 2 последних своих матчах кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 4.36, а победа оппонента — в скромные 3.74.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.37 и 2.85.

Прогноз: Лондонцы весной выглядят монолитно, но и «вилланы» явно хотят завершить сезон успешно.

Гости уже потеряли турнирную мотивацию, тогда как лондонцы постараются подняться хотя бы на строчку вверх.

Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.85