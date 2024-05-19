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    Казахстан не проиграет разгромно?

    США — Казахстан. Ставка (к. 1.92) и прогноз на матч чемпионата мира, 19 мая 2024 года

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    Казахстан
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею США будет принимать Казахстан. Игра пройдет на «Остравар Арене» 19 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. США — Казахстан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2024. Группа B 19 Мая 2024 года

    США

  • Вашингтон
    •  США 17:20 Казахстан

    Казахстан

  • Астана
    •

    США

    Турнирное положение: На текущем соревновании сборная США уже выдала один неубедительный матч, проиграв словакам. Повторения такого сценария она не рассматривает.

    Последние матчи: В двух последних поединках были обыграны французы и поляки с общим счетом 9:1.

    США — Казахстан: коэффициенты букмекеров

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  • 1.0716.0031.00Бонус$9500
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    Травмированные игроки: Североамериканская команда является одной из немногих, у которой есть в лазарете травмированный игрок. Алекс Лайон не может играть из-за травмы руки.

    Общий тонус клуба: Со сборной Казахстана тоже особых проблем возникнуть не должно, поскольку уровень игры соперников прост колоссальный.

    Казахстан

    Турнирное положение: На этом турнире сборной Казахстана приходится выгрызать очки с неимоверным трудом, хотя ожидалось куда более легкое пополнение очковой копилки.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Последние матчи: У подопечных Мамбеталиев по-прежнему всего лишь три очка, после стартовой победы над французами — 3:1. В четырех последних поединках одни поражения с общей разницей шайб 5:19

    Травмированные игроки: В игре против американцев у азиатов сыграют все сильнейшие хоккеисты.

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    Общий тонус клуба: Игра будет напоминать движение с односторонним движением. Главная задача казахстанцев на предстоящий матч — не пропустить непомерно большое количество шайб.

    Статистика для ставок

    • Два из трех последних матчей между этими сборными не завершались в основное время матча

    • В трех последних поединках между этими соперниками американцы забрасывали максимум четыре шайбы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.04, на ничью — 22.00, на гостей — 43.00.

    Прогноз: Американцы в полной мере докажут свой класс

    Альтернативный прогноз: В поединке можно будет наблюдать обилие заброшенных шайб

    Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.92.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.34.

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    США — Казахстан. В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею США будет принимать Казахстан. Игра пройдет на «Остравар Арене» 19 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. / Ставка и прогноз на матч США — Казахстан с коэффициентом 1.92.
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