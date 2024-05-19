США
Казахстан
США
Турнирное положение: На текущем соревновании сборная США уже выдала один неубедительный матч, проиграв словакам. Повторения такого сценария она не рассматривает.
Последние матчи: В двух последних поединках были обыграны французы и поляки с общим счетом 9:1.
США — Казахстан: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Североамериканская команда является одной из немногих, у которой есть в лазарете травмированный игрок. Алекс Лайон не может играть из-за травмы руки.
Общий тонус клуба: Со сборной Казахстана тоже особых проблем возникнуть не должно, поскольку уровень игры соперников прост колоссальный.
Казахстан
Турнирное положение: На этом турнире сборной Казахстана приходится выгрызать очки с неимоверным трудом, хотя ожидалось куда более легкое пополнение очковой копилки.
Последние матчи: У подопечных Мамбеталиев по-прежнему всего лишь три очка, после стартовой победы над французами — 3:1. В четырех последних поединках одни поражения с общей разницей шайб 5:19
Травмированные игроки: В игре против американцев у азиатов сыграют все сильнейшие хоккеисты.
Общий тонус клуба: Игра будет напоминать движение с односторонним движением. Главная задача казахстанцев на предстоящий матч — не пропустить непомерно большое количество шайб.
Статистика для ставок
- Два из трех последних матчей между этими сборными не завершались в основное время матча
- В трех последних поединках между этими соперниками американцы забрасывали максимум четыре шайбы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.04, на ничью — 22.00, на гостей — 43.00.
Прогноз: Американцы в полной мере докажут свой класс
- 2.65Норвегия — Австрия: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
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Альтернативный прогноз: В поединке можно будет наблюдать обилие заброшенных шайб
Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.92.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.34.