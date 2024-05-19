В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею США будет принимать Казахстан. Игра пройдет на «Остравар Арене» 19 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. США — Казахстан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

США

Турнирное положение: На текущем соревновании сборная США уже выдала один неубедительный матч, проиграв словакам. Повторения такого сценария она не рассматривает.

Последние матчи: В двух последних поединках были обыграны французы и поляки с общим счетом 9:1.

США — Казахстан: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.0716.0031.00Бонус$9500

Травмированные игроки: Североамериканская команда является одной из немногих, у которой есть в лазарете травмированный игрок. Алекс Лайон не может играть из-за травмы руки.

Общий тонус клуба: Со сборной Казахстана тоже особых проблем возникнуть не должно, поскольку уровень игры соперников прост колоссальный.

Казахстан

Турнирное положение: На этом турнире сборной Казахстана приходится выгрызать очки с неимоверным трудом, хотя ожидалось куда более легкое пополнение очковой копилки.

Все прогнозы на ЧМ по хоккею

Последние матчи: У подопечных Мамбеталиев по-прежнему всего лишь три очка, после стартовой победы над французами — 3:1. В четырех последних поединках одни поражения с общей разницей шайб 5:19

Травмированные игроки: В игре против американцев у азиатов сыграют все сильнейшие хоккеисты.

Общий тонус клуба: Игра будет напоминать движение с односторонним движением. Главная задача казахстанцев на предстоящий матч — не пропустить непомерно большое количество шайб.

Статистика для ставок

Два из трех последних матчей между этими сборными не завершались в основное время матча

В трех последних поединках между этими соперниками американцы забрасывали максимум четыре шайбы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.04, на ничью — 22.00, на гостей — 43.00.

Прогноз: Американцы в полной мере докажут свой класс

Альтернативный прогноз: В поединке можно будет наблюдать обилие заброшенных шайб

Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.92.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.34.