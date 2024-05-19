Брайтон энд Хоув Альбион
Манчестер Юнайтед
«Брайтон»
Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается весьма посредственно. На текущий момент «Брайтон» находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Брайтон» уже не поднимется выше. Да и пропускают «чайки» явно многовато: 60 мячей в 37 поединках.
Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова не смогла разжиться очками. «Брайтон» дома уступил «Челси» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Брайтон» выиграл всего однажды. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 10.
А вот с крепкой «Астон Виллой» команда справилась (1:0). Да и ничья с «Ньюкаслом» (1:1) получилась полностью логичной.
Не сыграют: Джеймс Милнер, Соломон Марч, Каору Митома, Эван Фергюсон, Джек Хиншелвуд, Первис Эступиньян, Ян ван Хекке — травмированы.
Состояние команды: ныне команда откровенно разочаровывает. Да и лазарет «Брайтона» переполнен до отказа.
Матчи против «Манчестер Юнайтед» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Брайтон» выиграл 4 раза при одном паритете.
Наверняка хозяева не будут отсиживаться в тылах. Плюс «Чайки» в двух последних матчах обыграли манкунианцев.
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: Манкунианцы провалили сезон. На текущий момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.
Команда крайне слабо обороняется, пропустив 58 раз в 37 матчах. А вот уступил «Манчестер Юнайтед» аж в 14 поединках английского чемпионата.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла викторию. Манкунианцы переиграли «Ньюкасл» (3:2).
В пяти последних матчах «Манчестер Юнайтед» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.
При этом манкунианцы не так давно минимально уступили «Арсеналу». А вот в матче с «Кристал Пэласом» команда провалилась (0:4).
Не сыграют: Виктор Линделеф, Харри Магуайр, Мэйсон Маунт, Люк Шоу — травмированы.
Состояние команды: «красным дьяволам» в турнирном плане уже ничего не нужно. Запрыгнуть в топ-6 уже не выйдет.
Не так много забивает Расмус Хойдунд. Датчанин отличился всего 9 голами в АПЛ, присовокупив к ним 2 ассиста.
Да и выиграл «Манчестер Юнайтед» лишь в 17 матчах АПЛ. А вот подняться хотя бы на строчку вверх вполне реально.
Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. Хойлунду и компании нужно прибавлять во всех компонентах.
Статистика для ставок
- «Брайтон» обыграл манкунианцев в 2 последних очных поединках
- «Манчестер Юнайтед» более 2 лет не побеждает «чаек»
- «Брайтон» не выигрывает 2 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.21. Ничья оценена в 4.37, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.30 и 3.22.
- 2.10Динамо — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 1.74Сочи — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.65Динамо Махачкала — Родина: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Манкунианцы явно мотивированы прервать свою серию неудач в матчах с «Брайтоном».
Хозяева имеют огромные проблемы с надежностью тылов, да и «Манчестер Юнайтед» обязан прибавлять в плане реализации.
Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 3.25