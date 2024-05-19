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    Манкунианцы наконец-то прибьют «чаек»

    «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, АПЛ, 19 мая 2024 года

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    19 мая в 38-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 18:00 мск. «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Мая 2024 года

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 18:00 Манчестер Юнайтед

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •

    «Брайтон»

    Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается весьма посредственно. На текущий момент «Брайтон» находится на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Брайтон» уже не поднимется выше. Да и пропускают «чайки» явно многовато: 60 мячей в 37 поединках.

    Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова не смогла разжиться очками. «Брайтон» дома уступил «Челси» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Брайтон» выиграл всего однажды. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 10.

    А вот с крепкой «Астон Виллой» команда справилась (1:0). Да и ничья с «Ньюкаслом» (1:1) получилась полностью логичной.

    Не сыграют: Джеймс Милнер, Соломон Марч, Каору Митома, Эван Фергюсон, Джек Хиншелвуд, Первис Эступиньян, Ян ван Хекке — травмированы.

    Все прогнозы на АПЛ

    Состояние команды: ныне команда откровенно разочаровывает. Да и лазарет «Брайтона» переполнен до отказа.

    Матчи против «Манчестер Юнайтед» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Брайтон» выиграл 4 раза при одном паритете.

    Наверняка хозяева не будут отсиживаться в тылах. Плюс «Чайки» в двух последних матчах обыграли манкунианцев.

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: Манкунианцы провалили сезон. На текущий момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.

    Команда крайне слабо обороняется, пропустив 58 раз в 37 матчах. А вот уступил «Манчестер Юнайтед» аж в 14 поединках английского чемпионата.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла викторию. Манкунианцы переиграли «Ньюкасл» (3:2).

    В пяти последних матчах «Манчестер Юнайтед» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

    При этом манкунианцы не так давно минимально уступили «Арсеналу». А вот в матче с «Кристал Пэласом» команда провалилась (0:4).

    Не сыграют: Виктор Линделеф, Харри Магуайр, Мэйсон Маунт, Люк Шоу — травмированы.

    Состояние команды: «красным дьяволам» в турнирном плане уже ничего не нужно. Запрыгнуть в топ-6 уже не выйдет.

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    Не так много забивает Расмус Хойдунд. Датчанин отличился всего 9 голами в АПЛ, присовокупив к ним 2 ассиста.

    Да и выиграл «Манчестер Юнайтед» лишь в 17 матчах АПЛ. А вот подняться хотя бы на строчку вверх вполне реально.

    Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. Хойлунду и компании нужно прибавлять во всех компонентах.

    Статистика для ставок

    • «Брайтон» обыграл манкунианцев в 2 последних очных поединках

    • «Манчестер Юнайтед» более 2 лет не побеждает «чаек»

    • «Брайтон» не выигрывает 2 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.21. Ничья оценена в 4.37, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.30 и 3.22.

    Прогноз: Манкунианцы явно мотивированы прервать свою серию неудач в матчах с «Брайтоном».

    Хозяева имеют огромные проблемы с надежностью тылов, да и «Манчестер Юнайтед» обязан прибавлять в плане реализации.

    Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» за 3.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 3.25

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    «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». 19 мая в 38-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 18:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 3.00.
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