Немец Александр Зверев сыграет против чилийца Николаса Харри в финале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 19 мая, начало — в 18:00 мск. Зверев — Харри: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Зверев

Саша третий раз в карьере добрался в Риме до финала. В 2017-м он взял здесь титул.

На текущем турнире немецкий теннисист до сих пор отдал лишь один сет.

В полуфинале Зверев одержал победу над Алехандро Табило — 1:6, 7:6, 6:2.

Лучше всех события в этом матче проанализировал сам Зверев: «Я плохо играл, но во многом потому что он меня вынуждал. Он ломал ритм, и я рад, что перевернул ход игры на тай-брейке и вырвался вперед в третьем сете».

В первом сете Саша ужасно подавал (точность на первом мяче была всего лишь 45 процентов), но начиная со второй партии у соперника не было шансов на приеме.

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В предыдущих раундах Зверев выиграл у Александра Вукича, Лучано Дардери, Нуну Боржеша и Тейлора Фрица.

Харри

Если для Саши это будет уже 11-й финал на «Мастерсах», то для Николаса — первый.

На следующей чилиец обновит свой лучший рейтинг и поднимется как минимум на 17-е место (в случае победы станет 15-м).

В полуфинале Харри остановил Томми Пола, который перед этим обыграл Даниила Медведева и Хуберта Хуркача.

Харри дожал американца в третьей партии, сумев сохранить концентрацию после неудачного тай-брейка второй партии, — 6:3, 6:7, 6:3.

Еще одним важным событием для 28-летнего теннисиста стала волевая победа над греком Стефаносом Циципасом в четвертьфинале — 3:6, 7:5, 6:4.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.35, победу Харри букмекеры предлагают за 3.32.

Прогноз: в прошлом году Саша уступил Николасу в Женеве, но позже обыграл чилийца в Галле и Пекине.

Важно не забывать, что в 2023-м Зверев в первой половине сезона набирал форму после серьезной травмы голеностопа. Поэтому вряд ли стоит делать акцент на женевском результате.

Харри действительно здорово играет в Риме, но в данном случае он, скорее всего, не удивит соперника. Подача немецкого теннисиста будет его главной проблемой.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева в двух сетах за 1.98.