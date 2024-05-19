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    Зверев обыграет Харри и возьмет титул в Риме?

    Зверев — Харри. Ставка (к. 1.98) и прогноз на финал «Мастерса» в Риме 19 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Харри
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против чилийца Николаса Харри в финале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 19 мая, начало — в 18:00 мск. Зверев — Харри: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Зверев

    Саша третий раз в карьере добрался в Риме до финала. В 2017-м он взял здесь титул.

    На текущем турнире немецкий теннисист до сих пор отдал лишь один сет.

    В полуфинале Зверев одержал победу над Алехандро Табило — 1:6, 7:6, 6:2.

    Лучше всех события в этом матче проанализировал сам Зверев: «Я плохо играл, но во многом потому что он меня вынуждал. Он ломал ритм, и я рад, что перевернул ход игры на тай-брейке и вырвался вперед в третьем сете».

    В первом сете Саша ужасно подавал (точность на первом мяче была всего лишь 45 процентов), но начиная со второй партии у соперника не было шансов на приеме.

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    В предыдущих раундах Зверев выиграл у Александра Вукича, Лучано Дардери, Нуну Боржеша и Тейлора Фрица.

    Харри

    Если для Саши это будет уже 11-й финал на «Мастерсах», то для Николаса — первый.

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    • На следующей чилиец обновит свой лучший рейтинг и поднимется как минимум на 17-е место (в случае победы станет 15-м).

    В полуфинале Харри остановил Томми Пола, который перед этим обыграл Даниила Медведева и Хуберта Хуркача.

    Харри дожал американца в третьей партии, сумев сохранить концентрацию после неудачного тай-брейка второй партии, — 6:3, 6:7, 6:3.

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    Еще одним важным событием для 28-летнего теннисиста стала волевая победа над греком Стефаносом Циципасом в четвертьфинале — 3:6, 7:5, 6:4.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.35, победу Харри букмекеры предлагают за 3.32.

    Прогноз: в прошлом году Саша уступил Николасу в Женеве, но позже обыграл чилийца в Галле и Пекине.

    Важно не забывать, что в 2023-м Зверев в первой половине сезона набирал форму после серьезной травмы голеностопа. Поэтому вряд ли стоит делать акцент на женевском результате.

    Харри действительно здорово играет в Риме, но в данном случае он, скорее всего, не удивит соперника. Подача немецкого теннисиста будет его главной проблемой.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева в двух сетах за 1.98.

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    Зверев — Харри. Немец Александр Зверев сыграет против чилийца Николаса Харри в финале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 19 мая, начало — в 18:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Зверев — Харри с коэффициентом 1.98.
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