ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»Голдоган продолжает забивать. «Манчестер Сити» выглядит неудержимым Садио Мане и Мохаммед СалахАПЛ. «Лестер» выиграл у «Ливерпуля», «Манчестер Сити» разгромил «Тоттенхэм», «МЮ» сыграл вничью «Сельта» — «Эльче»Примера. «Барселона» разгромила «Алавес», «Атлетико» победил в гостях у «Гранады»
  • 17:17
    • Сборная России победила чехов и досрочно выиграла Евротур
  • 18:54
    • Голевой пас Миранчука помог «Аталанте» вырвать победу у «Кальяри»
  • 18:53
    • «Вест Бромвич» отобрал очки у «Манчестер Юнайтед»
  • 18:06
    • Экхофф завоевала золото ЧМ в гонке преследования
  • 17:09
    • «Монако» без Головина сыграл вничью с «Лорьяном»
  • 16:34
    • Джокович расправился с Раоничем на Australian Open
  • 16:16
    • «Бавария» объявила о подписании контракта с защитником «РБ Лейпциг»
    Все новости спорта

    Фоньини удивит Надаля?

    Фоньини — Надаль. Прогноз (к. 1.88) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 15 февраля 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Australian Open Прогнозы на Рафаэля Надаля Прогнозы на Фабио Фоньини Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Фоньини — Надаль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рафаэль Надаль
    Испанец Рафаэль Надаль сыграет против итальянца Фабио Фоньини в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 15 февраля в Мельбурне, начало — в 07:00 мск. Фоньини — Надаль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Фоньини

    Фоньини в третий раз за последние четыре года дошел до четвертого круга Australian Openю. И это говорит о том, что итальянский теннисист по-прежнему играет на очень приличном уровне.

    В стартовом матче Фабио одержал победу над французом Пьером-Югом Эрбером.

    А дальше был пятисетовый триллер против Сальваторе Карузо. В решающей партии корт буквально полыхал от эмоций, два итальянца до предела накалили обстановку, но в итоге победу на тай-брейке одержал более опытный Фоньини.

    И после этого никто не сомневался, что Фоньини проиграет Алексу Де Минауру и тихонько поедет домой или на следующий турнир. Но абсоютно все прогнозы оказались мимо — 33-летний итальянец выиграл в трех сетах. Просто без шансов для австралийца.

    Надаль

    У Надаля тем временем пока все было спокойно, никаких драм и триллеров.

    Хотя перед началом турнира Рафа получил небольшое повреждение и были опасения, что у него возникнут проблемы даже в первых матчах, но ничего подобного.

    В первом круге Надаль легко выиграл у серба Ласло Дьере. После была уверенная победа над американцем Майклом Ммо — тоже в трех сетах.

    Все прогнозы на Australian Open

    Чуть более напряженным получился матч против британца Кэмерона Норри, который боролся почти в каждом гейме. Но Надаль все равно выиграл в трех партиях.

    Прогноз и ставка

    На победу Надаля букмекеры предлагают поставить за 1.16, а на Фоньини — за 5.90.

    Все понимают, кто здесь фаворит, но у Фоньини, как ни странно, есть опыт успешных матчей против Надаля.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Итальянец в 16-ти матчах против «Грунтового короля» одержал четыре победы, в том числе одну из них на US Open в 2015 году.

    Так что не исключено, что Надаль впервые на этом турнире проиграет как минимум один сет.

    Ставка - тотал сетов в матче больше 3,5 за 1.81.

    Также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов в матче больше 34,5 за 1.88. Фабио будет бороться, в этом можно не сомневаться.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Реал — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  3.38
  • Экспресс дня 14 февраля
  • Сегодня в 18:15
    •  1.73
  • Прогноз на матч Реал — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.44
  • Прогноз на матч Лилль — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Галатасарай — Касымпаша
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Кротоне — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Леганес — Альбасете
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  1.61
  • Прогноз на матч Леванте — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Фламенго — Коринтианс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эвертон — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Васко да Гама — Интернасьонал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Квинси Промес
  • Трансферный дайджест. 2-8 февраля
    • 20:51 08/02/2021     Команда Гвардиолы рассчитывает на долгожданный успех
  • Лига чемпионов: кто фаворит, а кто способен удивить?
    • 07:26 10/02/2021     Златан Ибрагимович
  • Возраст не помеха. Почему Ибрагимович, Роналду и другие «старики» преуспели в наши дни?
    • 20:38 11/02/2021
    Прогноз и ставка на матч Фоньини — Надаль 15.02.2021 в 07:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.81.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры