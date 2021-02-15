Испанец Рафаэль Надаль сыграет против итальянца Фабио Фоньини в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 15 февраля в Мельбурне, начало — в 07:00 мск. Фоньини — Надаль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фоньини

Фоньини в третий раз за последние четыре года дошел до четвертого круга Australian Openю. И это говорит о том, что итальянский теннисист по-прежнему играет на очень приличном уровне.

В стартовом матче Фабио одержал победу над французом Пьером-Югом Эрбером.

А дальше был пятисетовый триллер против Сальваторе Карузо. В решающей партии корт буквально полыхал от эмоций, два итальянца до предела накалили обстановку, но в итоге победу на тай-брейке одержал более опытный Фоньини.

И после этого никто не сомневался, что Фоньини проиграет Алексу Де Минауру и тихонько поедет домой или на следующий турнир. Но абсоютно все прогнозы оказались мимо — 33-летний итальянец выиграл в трех сетах. Просто без шансов для австралийца.

Надаль

У Надаля тем временем пока все было спокойно, никаких драм и триллеров.

Хотя перед началом турнира Рафа получил небольшое повреждение и были опасения, что у него возникнут проблемы даже в первых матчах, но ничего подобного.

В первом круге Надаль легко выиграл у серба Ласло Дьере. После была уверенная победа над американцем Майклом Ммо — тоже в трех сетах.

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Чуть более напряженным получился матч против британца Кэмерона Норри, который боролся почти в каждом гейме. Но Надаль все равно выиграл в трех партиях.

Прогноз и ставка

На победу Надаля букмекеры предлагают поставить за 1.16, а на Фоньини — за 5.90.

Все понимают, кто здесь фаворит, но у Фоньини, как ни странно, есть опыт успешных матчей против Надаля.

Итальянец в 16-ти матчах против «Грунтового короля» одержал четыре победы, в том числе одну из них на US Open в 2015 году.

Так что не исключено, что Надаль впервые на этом турнире проиграет как минимум один сет.

Ставка - тотал сетов в матче больше 3,5 за 1.81.

Также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов в матче больше 34,5 за 1.88. Фабио будет бороться, в этом можно не сомневаться.