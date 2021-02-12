Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против румынки Симоны Халеп в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 12 февраля в Мельбурне, начало — в 03:00 мск. Кудерметова — Халеп: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кудерметова

Кудерметова во второй раз сыграет в третьем круге турнира «Большого шлема». Впервые она прошла два раунда на мэйджоре в 2019 году на «Ролан Гаррос».

В Мельбурне лучшим достижением Вероники до этого года был сам факт попадания в основную сетку. Но на этот раз она значительно улучшила свои предыдущие результаты здесь.

В первом круге Кудерметова одержала победу над украинкой Мартой Костюк — 6:2, 7:6. Хороший матч против сильной соперницы.

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Второй соперницей Вероники стала Варвара Грачевой. Ожидалось, что здесь ей будет проще, но получилось наоборот. Кудерметова проиграла первый сет, но потом, правда, легка взяла две партии. Красивый камбэк.

Халеп

Тем временем Халеп уже успела устроить триллер. Хотя начиналось все довольно спокойно. В первом круге вторая ракетка мира выиграла у Лизетт Кабреры — вообще без напряга, счет — 6:2, 6:1.

Но уже во втором раунде Симона просто распотрошила нервную систему своих поклонников. В матче против Айлы Томлянович Халеп отдала первый сет, потом с трудом взяла вторую а в решающей «горела» 2:5, но в итоге выиграла пять геймов подряд, а вместе с ними и встречу. Это было эпично.

Проблемы Халеп, на самом деле, не удивили. На прошлой неделе румынка с треском проиграла на одном из мельбурнских турниров Екатерине Александровой. Российская теннисистка отдала финалистке Australian Open-2018 лишь три гейма. Как ни крути, а Халеп, несмотря на свой рейтинг, не выглядит несокрушимой даже для теннисисток, которые находятся далеко за пределами топ-20.

Прогноз и ставка

На Кудерметову в этом матче можно поставить за 2.81, а на победу Халеп — за 1.48.

Первые месяцы нового сезона подтвердили, что Кудерметова вышла на новый уровень. Вряд ли, конечно, она покорит Мельбурн, но потрепать нервы второй ракетке мира Вероника способна.

К тому же, Халеп действительно допускает немало ошибок в своей игре. Так что не исключено, что Кудерметова, как и Томлянович, возьмет один сет. Как минимум.

Ставка - Кудерметова выиграет хотя бы один сет за 1.71.

Также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов в матче больше 21,5 за 1.97. Матч запросто может получиться затяжным.