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    Серена Уильямс снова выиграет с разгромным счетом?

    Стоянович — Уильямс. Прогноз (к. 1.95) и ставки на Открытый чемпионат Австралии по теннису 10 февраля 2021 года

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    Стоянович — Уильямс: прогноз и ставка
    Серена Уильямс
    Американка Серена Уильямс сыграет против сербки Нины Стоянович во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 10 февраля в Мельбурне, начало — в 05:00 мск. Стоянович — Уильямс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Стоянович

    Стоянович впервые в карьере вышла во второй круг на турнире «Большого шлема».

    В 2020 году сербская теннисистка в стартовом матче Australian Open проиграла россиянке Анастасии Павлюченковой. Вторая попытка оказалась удачной — в понедельник Нина одержала уверенную победу над румынкой Ириной Бегу.

    На прошлой неделе Стоянович выступила на одном из мельнбурнских турниров. В первом круге 24-летняя теннисистка выиграла у египтянки Майар Шериф, а во втором — с треском уступила американке Даниэлле Коллинз.

    В прошлом сезоне Стоянович не выиграла ни одного матча на турнирах WTA.

    Уильямс

    Тем временем Серена в очередной раз попытается догнать легендарную Маргарет Корт по количеству титулов на турнирах «Большого шлема».

    В первом круге американская теннисистка разгромила Лауру Зигемунд. Немка, как ни старалась, смогла выиграть лишь два гейма.

    Интересно, что Серена сразу же проиграла гейм на своей подаче, но после этого буквально «вынесла» с корта бедную Зигемунд.

    Все прогнозы на Australian Open

    Перед стартом Australian Open Уильямс-младшая также сыграла выставочный матч против Наоми Осаки и выступила на турнире в Мельбурне. После победы в четвертьфинале Серена решила отказаться от дальнейшего участия из-за дискомфорта в плече. Но сейчас уже в порядке.

    Прогноз и ставка

    При желании на Серену в этом матче можно поставить за 1.05, победу Стоянович букмекеры предлагают за 13.25.

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    Стоянович перед встречей с легендой тенниса заявила, что выйдет на корт просто наслаждаться моментом. Девушка не скрывает, что реально оценивает свои возможности — к подвигу, то есть к победе над Сереной, она пока не готова. И вряд ли когда-то будет готова.

    Ставка - победа Серены Уильямс с форой по геймам (-7,0) за 1.95.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Стоянович меньше 5,5 за 1.81.

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