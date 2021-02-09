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    Отдаст ли Медведев хотя бы один сет Поспишилу?

    Поспишил — Медведев. Прогноз (к. 2.45) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 9 февраля 2021 года

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    Поспишил — Медведев: прогноз и ставка
    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев встретится с представителем Канады Вашеком Поспишилом в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 9 февраля в Мельбурне, начало — в 05:30 мск. Поспишил — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Поспишил

    Поспишил был одним из тех тех, кто после прилета в Мельбурн попал в полную изоляцию. Две недели строгого карантина без возможности тренироваться.

    В итоге Вашек так и не провел ни одного матча перед стартом Australian Open.

    В прошлом сезоне одним из главных достижений 30-летнего теннисиста стал выход в четвертый круг на US Open. В Нью-Йорке Поспишил обыграл Филиппа Кольшрайбера, Милоша Раонича и Роберто Баутиста-Агута.

    Кроме того, в 2020-м Вашек дошел до финала на турнирах в Монпелье и Софии. В первом случае в решающем матче его обыграл Гаэль Монфис, а во втором — Янник Синнер.

    Медведев

    Тем временем Медведев перед стартом US Open успешно выступил на Кубке ATP. Как и Андрей Рублев, Даниил тоже выиграл все свои матчи, благодаря чему команда России стала победителем турнира.

    В первом круге Медведев обыграл аргентинца Диего Шварцмана, а во втором одержал уверенную победу над японцем Кэем Нисикори.

    В полуфинале победитель Итогового турнира-2020 не без проблем справился с Александром Зверевым. Тут, конечно, не обошлось без везения. В середине второго сета немецкий теннисист получил небольшое повреждение и уже не мог играть в полную силу.

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    Зато в финале Медведев в шикарном стиле выиграл у итальянца Маттео Берреттини. Эта была его лучшая игра на турнире.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены в победе Медведева, на которого можно поставить всего лишь за 1.07. Победу Поспишила предлагают за 10.50.

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    И это немного странно. Во-первых, Поспишил очень хороший игрок, а во-вторых — Вашек в прошлом году обыгрывал Медведева на турнире в Роттердаме и взял у него один сет в Вене.

    Возможно, здесь намек на то, что Поспишил, не игравший в официальных матчах с середины ноября, банально не готов сейчас противостоять такому сопернику.

    Но у нас все-таки есть сомнения, что Медведев выиграет и при этом не отдаст ни одной партии. У Вашека очень классная первая подача, Даниилу тоже будет непросто.

    Ставка - Поспишил выиграет хотя бы один сет за 2.15.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.45.

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