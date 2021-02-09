Поспишил
Поспишил был одним из тех тех, кто после прилета в Мельбурн попал в полную изоляцию. Две недели строгого карантина без возможности тренироваться.
В итоге Вашек так и не провел ни одного матча перед стартом Australian Open.
В прошлом сезоне одним из главных достижений 30-летнего теннисиста стал выход в четвертый круг на US Open. В Нью-Йорке Поспишил обыграл Филиппа Кольшрайбера, Милоша Раонича и Роберто Баутиста-Агута.
Кроме того, в 2020-м Вашек дошел до финала на турнирах в Монпелье и Софии. В первом случае в решающем матче его обыграл Гаэль Монфис, а во втором — Янник Синнер.
Медведев
Тем временем Медведев перед стартом US Open успешно выступил на Кубке ATP. Как и Андрей Рублев, Даниил тоже выиграл все свои матчи, благодаря чему команда России стала победителем турнира.
В первом круге Медведев обыграл аргентинца Диего Шварцмана, а во втором одержал уверенную победу над японцем Кэем Нисикори.
В полуфинале победитель Итогового турнира-2020 не без проблем справился с Александром Зверевым. Тут, конечно, не обошлось без везения. В середине второго сета немецкий теннисист получил небольшое повреждение и уже не мог играть в полную силу.
Все прогнозы на Australian Open
Зато в финале Медведев в шикарном стиле выиграл у итальянца Маттео Берреттини. Эта была его лучшая игра на турнире.
Прогноз и ставка
Букмекеры уверены в победе Медведева, на которого можно поставить всего лишь за 1.07. Победу Поспишила предлагают за 10.50.
И это немного странно. Во-первых, Поспишил очень хороший игрок, а во-вторых — Вашек в прошлом году обыгрывал Медведева на турнире в Роттердаме и взял у него один сет в Вене.
Возможно, здесь намек на то, что Поспишил, не игравший в официальных матчах с середины ноября, банально не готов сейчас противостоять такому сопернику.
Но у нас все-таки есть сомнения, что Медведев выиграет и при этом не отдаст ни одной партии. У Вашека очень классная первая подача, Даниилу тоже будет непросто.
Ставка - Поспишил выиграет хотя бы один сет за 2.15.
Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.45.