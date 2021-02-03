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    Рублев снова выиграет с разгромным счетом?

    Рублев — Нисиока. Прогноз (1.83) и ставки на Кубок ATP 3 февраля 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Андрей Рублёв
    Рублев — Нисиока: прогноз и ставка
    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против японца Есихито Нисиоки в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 3 февраля в Мельбурне, начало — в 09:30 мск. Рублев — Нисиока: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рублев

    Сборная России в первом туре Кубка ATP выиграла у команды Аргентины в том числе благодаря победе Рублева, который не оставил шансов Гвидо Пелье.

    Андрей за проведенный на корте час отдал сопернику лишь три гейма — 6:1, 6:2. Рублев был великолепен на своей подаче и отменно действовал на приеме. Россиянин снова впечатлил своими ударами с форхэнда.

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    Но тут, правда, надо отметить важную деталь: Пелья провел две недели в жестком карантине, ему нельзя было тренироваться, все это время аргентинский теннисист находился в своем номере. После такого испытания сложно было рассчитывать на что-то другое.

    Нисиока

    Японский теннисист занимает 57-е место в текущей версии рейтинга ATP, при этом выше 48-й позиции он еще не поднимался.

    В этом году Нисиока пока не выходил на корт, поэтому о его возможностях можно судить разве что по осенним результатам.

    А серьезных успехов после коронавирусной паузы у 25-летнего японца не было. Разве что можно вспомнить четвертьфинал на турнире в Кельне, где ему удалось обыграть Кайла Эдмунда и Яна-Леннарда Шруффа.

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    Из позитивного можно также вспомнить третий круг на прошлогоднем Australian Open. Но вряд ли Есихито сейчас находится в такой же форме, все-таки в официальных матчах он не играл уже три месяца.

    Прогноз и ставка

    На Рублева букмекеры предлагают поставить за 1.10, а на победу Нисиоки — за 7.30.

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    Увиденное в игре против Пельи заставляет задумываться о том, что матч против Нисиоки пройдет приблизительно по такому же сценарию — Рублев задавит соперника своими мощными ударами.

    Ставка — победа Рублева с форой по геймам (-5,5) за 1.77.

    Либо же можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов в матче меньше 19,5 за 1.83.

    Любопытно, что Рублев проиграл перед этим свой единственный матч против Нисиоки со счетом 3:6, 1:6, но с тех пор российский теннисист вышел на абсолютно другой уровень. Так что здесь намечается очень уверенный реванш.

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