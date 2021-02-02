Россиянка Вера Звонарева сыграет против китаянки Чжан Шуай в рамках второго круга на турнире в Мельбурне. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 05:30 мск. Звонарева — Чжан Шуай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Звонарева

Бывшая вторая ракетка мира по-прежнему не потеряла интерес к игре, о чем можно судить по ее настрою в недавних матчах.

В текущем рейтинге Звонарева занимает всего лишь 156-е место, но, по всей видимости, в ее планах как минимум возвращение в топ-100.

В начале января Вера сыграла на турнире в Абу-Даби, где дошла до второго круга. В стартовом матче 36-летняя россиянка одержала победу над француженкой Амандин Эссе, но потом проиграла украинке Элине Свитолиной.

В Мельбурне первой соперницей Звонаревой стала Кристина Плишкова. И этот матч подтвердил, что российская теннисистка готова проводить на корте больше двух сетов.

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Первую партию Вера взяла более-менее уверенно, во второй уступила на тай-брейке, а в третье показала, что у нее все в порядке с выносливостью.

Чжан Шуай

Тем временем Чжан Шуай в этом году еще ни разу не играла в официальных матчах.

В Мельбурне китайская теннисистка, как ни странно, стартует со второго круга. Чжан, которая занимает в текущем рейтинге WTA 35-е место, получила десятый номер посева.

Поэтому рассуждать о возможностях Чжан мы можем только в контексте его прошлогодних результатов.

А в 2020 году китаянка смогла дойти до третьего круга на Australian Open, где уступила будущей победительнице турнира Софии Кенин. Осенью Чжан успешно выступила на «Ролан Гаррос», только в четвертом раунде ее остановила Петра Квитова. Также не надо забывать про финал турнира в Хобарте.

Но были и неудачи, в том числе на харде. Чжан уступила в первом круге на крупном турнире в Нью-Йорке и на US Open.

Прогноз и ставка

Линия на предстоящий матч выглядит несколько неожиданно. Победу Звонаревой букмекеры предлагают за 1.37, тогда как на Чжан можно поставить за 3.10.

Скорее всего, это связано с тем, что для китаянки это будет первый матч в сезоне. Однако подобные нюансы имеют серьезное значение, например, в футболе, но вряд ли в теннисе. Все это время Чжан все-таки много тренировалась, а не отдыхала.

Поэтому есть смысл рискнуть и сделать ставку на победу Чжан за 3.10.

Либо же взять ставку на тотал сетов в матче больше 2,5 за 2,70. Матч получится упорным, будет много борьбы, и не исключено, что все решится в третьей партии.