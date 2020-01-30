Халеп — Мугуруса. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Australian Open 30 января 2020 года

В четверг, 30 января, в рамках полуфинала Australian Open встретятся румынка Симона Халеп и испанка Гарбин Мугуруса. Начало поединка — в 7:30 мск. Прогноз на Халеп — Мугуруса.

Симона Халеп

Румынка является третьей ракеткой мира, а в посеве ей достался четвертый номер.

Новый сезон она начала в Аделаиде, где победила австралийку Айлу Томлянович (6:4, 7:5), а затем уступила Арине Соболенко из Беларуси — 4:6, 2:6.

В Мельбурне Халеп выступает просто великолепно. Все свои матчи она завершила в двух сетах, не оставив шансов соперницам. Во многом повезло, что у Симоны не самая сложная сетка — только одна оппонентка была из топ-20.

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В четвертьфинале Халеп уничтожила 28-й номер посева из Эстонии Анетт Контавейт — 6:1, 6:1.

Любопытно, что румынка провела с Мугурусой всего пять матчей и выиграла из них два, но оба — на грунте, а вот трижды на харде побеждала испанка.

Гарбин Мугуруса

Испанка является 32-й ракеткой мира.

Довольно давно Гарбин не играла в четвертьфинале турнира Большого шлема. В последний раз это было еще на AO-2017.

Теперь Мугуруса вновь в прекрасной форме и готова идти до конца. В двух стартовых играх она отдала по сету американке Шелби Роджерс и Айле Томлянович, но затем убрала с пути двух топов всухую.

В третьем раунде была разгромлена украинка Элина Свитолина — 6:1, 6:2. Затем удалось одолеть голландку Кики Бертенс — 6:3, 6:3. Против Бертенс Мугуруса ошибалась чаще, чем против Свитолиной, но все равно показала отличный прием и первую подачу.

Игра с Анастасией Павлюченковой в четвертьфинале показала, что Мугуруса продолжает набирать ход. Испанка не оставила шансов россиянке — 7:5, 6:3. У Гарбин правильный настрой, хорошая первая подача, а также она часто старается атаковать на приеме.

Прогноз

Букмекеры отдают преимущество Халеп — 1.64 против 2.33.

На самом деле все может повернуться в любую сторону и недооценивать Мугурусу не стоит. У Халеп была простая сетка, она свежее, но у Мугурусы есть преимущество на харде, о чем говорят очные поединки, поэтому борьба однозначно будет. Предлагаем поставить на тотал матча больше 21,5 гейма за 1.85. 0