Рафаэль Надаль — Доминик Тим. Прогноз и ставки на матч Australian Open 29 января 2020 года

В среду, 29 января, в четвертьфинале Australian Open встретятся испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим. Начало поединка — в 11:30 мск. Прогноз на Рафаэль Надаль — Доминик Тим.

Рафаэль Надаль

Испанец является первой ракеткой мира и такой же номер Рафа получил в посеве Мельбурна.

В прошлом году Надаль добрался до финала, который в итоге проиграл сербу Новаку Джоковичу — 3:6, 2:6, 3:6.

2020-й испанец начал активной игровой практикой на ATP Cup. Там он успел провести шесть игр, выиграл четыре и дважды уступил, в том числе Джоковичу в финале (2:6, 6:7).

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В целом на харде за прошлый год у Надаля 32 победы при 3 поражениях — роскошные показатели.

На Australian Open Рафа пока вообще не испытывает проблем. Он отдал лишь один сет Нику Кирьосу, а вот Пабло Карреньо-Бусту, Федерико Дельбониса и Уго Дельена обыграть удалось всухую.

Доминик Тим

Тим является пятой ракеткой мира и такой же номер ему достался в посеве.

Нынешний год Доминик также начал на ATP Cup, сумев обыграть аргентинца Диего Шверцмана, но уступил хорвату Борне Чоричу и поляку Хуберту Хуркачу.

На AO Тим стартовал со спокойной победы над Адрианом Маннарино — 6:3, 7:5, 6:2. Однако затем нервы фавориту сумел потрепать австралиец Алекс Болт — 6:2, 5:7, 6:7, 6:1, 6:2. Потребовалось время Тиму, чтобы приловчиться к малоизвестному оппоненту.

В третьем раунде был бит американец Тейлор Фриц — 6:2, 6:4, 6:7, 6:4. А вот десятая ракетка турнира Гаэль Монфис навязать борьбу Тиму не сумел. Австриец уверенно победил француза за счет классной первой подачи — 6:2, 6:4, 6:4.

В целом Тим больше любит грунт, но и на харде в прошлом году ему удавалось выступать не так уж плохо — 26 побед при 11 поражениях.

Прогноз

Король грунта и Принц грунта встретятся на корте — жребий порадовал болельщиков. На харде теннисисты играли лишь однажды и тогда Рафа с огромным трудом победил — 0:6, 6:4, 7:5, 6:7, 7:6.

В нынешней форме Тим должен навязать борьбу Надалю, поэтому ждать легкой прогулки для испанца не стоит. Предлагаем поставить на тотал матча больше 39,5 гейма за 1.91. 0