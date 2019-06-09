Доминик Тим — Рафаэль Надаль. Прогноз (к. 1.94) и ставки на финальный матч «Ролан Гаррос» 9 июня 2019 года

В воскресенье, 9 июня, встретится с испанцем Рафаэлем Надалем в решающем матче Открытого чемпионата Франции. Начало поединка — в 16:00 мск. Прогноз на Доминик Тим — Рафаэль Надаль.

Доминик Тим

Австриец является четвертой ракеткой мира и аналогичный номер ему достался в посеве Парижа.

В прошлом году Доминик сумел дойти до финала «Ролан Гаррос», поэтому в этот раз он пытался защитить очки и ему это удалось.

Нельзя сказать, что все складывается у теннисиста идеально. На ранних стадиях он встречался с далеко не топовыми соперниками, но регулярно испытывал проблемы.

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Томми Пол, Александр Бублик и Пабло Куэвас — каждому из них удалось отобрать у австрийца по сету. Тем не менее, Тим «набил шишки» и уже в 1/8 финала куда более уверенно разобрался с Гаэлем Монфисом — 6:4, 6:4, 6:2.

Далее был россиянин Карен Хачанов и снова яркий триумф — 6:2, 6:4, 6:2. В полуфинале казалось, что Доминика все-таки остановит Новак Джокович. Поединок с сербом останавливался и переносился, но в итоге тяжелейшая борьба завершилась в пользу австрийца — 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5.

Рафаэль Надаль

Для испанца Рафаэля Надаля грунт является любимым покрытием. Только на «Ролан Гаррос» он завоевал 11 титул и является действующим чемпионом турнира.

В нынешнем грунтовом сезоне второй номер посева стартовал не слишком успешно, проиграв в Монте-Карло итальянцу Фабио Фоньини, а в Барселоне — австрийцу Доминику Тиму.

Далее был полуфинал «Мастерса» в Мадриде после которого «Король грунта» набрал оптимальную форму, завоевав титул в Риме, когда в финале удалось справиться с сербом Новаком Джоковичем.

На «Ролан Гаррос-2019» Надаль тоже проиграл всего один сет — в третьем круге бельгийцу Давиду Гоффену, который сыграл практически идеально, допустив всего 4 невынужденные ошибки.

Все остальные соперники пали по итогам трех сетов. Даже в полуфинале борьбы не вышло — соперником был сам Роджер Федерер, но Рафа победил даже слишком легко — 6:3, 6:4, 6:2.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество испанцу: победа Рафаэля Надаля — 1.22, победа Доминика Тима — 4.40.

Между собой теннисисты провели 12 игр, четыре победы на счету Тима. Другое дело, что Надаль очень хочет получить этот титул, ведь в этом году ему удалось победить только в Риме. Скажется и усталость австрийца, который накануне закончил затяжной поединок против лидера мирового рейтинга.

Ожидаем, что Рафа спокойно защитит титул. Предлагаем поставить на победу Надаля с форой -6 геймов за 1.94. 0