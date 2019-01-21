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    Сможет ли Медведев дать бой первой ракетке мира?

    Australian Open. Прогнозы на теннис 21 января 2019 года

    Australian Open WTA ATP Новак Джокович  Даниил Медведев Симона Халеп Серена Уильямс
    Прогноз на Australian Open
    Даниил Медведев
    Прогноз на Australian Open.
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    Новак Джокович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия)

    Australian Open. 1/8 финала

    В этом сезоне Джокович стал победителем на показательном турнире в Абу-Даби, а также дошел до полуфинала турнира в Дохе.

    В первом раунде АО Новак легко обыграл в трех сетах Крюгера, затем без особых усилий прошел Цонгу (6:3, 7:5, 6:4). И только в четвертом круге серб отдал один сет Денису Шаповалову (6:3, 6:4, 4:6, 6:0).

    Российский теннисист в начале сезона дошел до финала турнира в Брисбене, где уступил японцу Кею Нисикори.

    На кортах Мельбурна россиянин уверенно разобрался со своими соперниками, не отдав им ни одной партии. Сначала он прошел Ллойда Харриса (6:1, 6:2, 6:1), а затем обыграл Райана Харрисона (6:3, 6:3, 6:3). В четвертом круге россиянин одолел Давида Гоффена (6:2, 7:6, 6:3).

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    Медведев солидно прибавил и может преподнести сюрприз первой ракетки мира. Предлагаем поставить — Даниил выиграет хотя бы один сет за 1.99.

    Борна Чорич (Хорватия) — Люка Пуй (Франция)

    Australian Open. 1/8 финала

    Чорич перед стартом Открытого чемпионата Австралии провел два показательных поединка.

    Борна в первом круге АО не оставил шансов Стиву Дарсису из Бельгии (6:1, 6:4, 6:4), затем обыграл Мартона Фучовича (6:4, 6:3, 6:4) и подарил один сет Филипу Крайиновичу (2:6, 6:3, 6:4, 6:3).

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    Француз перед АО провел три матча на Кубке Хопмана и одну игру на турнире в Сиднее.

    Стартовал Пуй в Мельбурне с уверенной виктории над Михаилом Кукушкиным (6:1, 7:5, 6:4). А в следующем круге Люка повозился с Максимилианом Мартерером (7:6, 7:6 , 5:7, 6:4). В четвертом раунде пришлось сыграть пять партий против Алексея Попырина.

    Чорич выглядит более уверенно, чем его предстоящий противник, поэтому отдадим предпочтение победе хорвата.

    Ставка: победа Чорича за 1.33.

    Симона Халеп (Румыния) — Серена Уильямс (США)

    Australian Open. 1/8 финала

    Из-за травмы спины румынка была вынуждена досрочно завершить прошлый сезон, не приняв участие на Итоговом чемпионате в Сингапуре. Только в новом году Симона вернулась в тур, неудачно выступив в Сиднее, где в первом же своем матче проиграла Барти.

    На старте АО она одержала волевую победу над Канепи (6:7, 6:4, 6:4), в следующем круге румынка с большим трудом обыграла Кенин (6:3, 6:7, 6:4). А вот в третьем круге Симона уверенно и легко обыграла Винус Уильямс (6:3, 6:2).

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    Серена начала этот год с Кубка Хопмана, где она выиграла все три одиночные встречи, но проиграла в парах.

    Все три поединка на АО американка выиграла легко, поочередно обыграв в двух партиях Татьяну Марию, Бушар и Ястремскую, не позволив им взять более двух геймов в каждом сете.

    Уильямс на данный момент находится в отличной форме, а Халеп из-за травмы ноги сейчас выступает не так уверенно. Поэтому, думаем, что американка выиграет.

    Ставка: победа Серены Уильямс с учетом форы (-3,5) геймов за 1.75.

    Общий коэффициент — 4.63. 0

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    Прогноз на Australian Open. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.63.
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