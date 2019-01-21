Australian Open. Прогнозы на теннис 21 января 2019 года

Прогноз на Australian Open.

Новак Джокович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия)

Australian Open. 1/8 финала

В этом сезоне Джокович стал победителем на показательном турнире в Абу-Даби, а также дошел до полуфинала турнира в Дохе.

В первом раунде АО Новак легко обыграл в трех сетах Крюгера, затем без особых усилий прошел Цонгу (6:3, 7:5, 6:4). И только в четвертом круге серб отдал один сет Денису Шаповалову (6:3, 6:4, 4:6, 6:0).

Российский теннисист в начале сезона дошел до финала турнира в Брисбене, где уступил японцу Кею Нисикори.

На кортах Мельбурна россиянин уверенно разобрался со своими соперниками, не отдав им ни одной партии. Сначала он прошел Ллойда Харриса (6:1, 6:2, 6:1), а затем обыграл Райана Харрисона (6:3, 6:3, 6:3). В четвертом круге россиянин одолел Давида Гоффена (6:2, 7:6, 6:3).

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Медведев солидно прибавил и может преподнести сюрприз первой ракетки мира. Предлагаем поставить — Даниил выиграет хотя бы один сет за 1.99.

Борна Чорич (Хорватия) — Люка Пуй (Франция)

Australian Open. 1/8 финала

Чорич перед стартом Открытого чемпионата Австралии провел два показательных поединка.

Борна в первом круге АО не оставил шансов Стиву Дарсису из Бельгии (6:1, 6:4, 6:4), затем обыграл Мартона Фучовича (6:4, 6:3, 6:4) и подарил один сет Филипу Крайиновичу (2:6, 6:3, 6:4, 6:3).

Француз перед АО провел три матча на Кубке Хопмана и одну игру на турнире в Сиднее.

Стартовал Пуй в Мельбурне с уверенной виктории над Михаилом Кукушкиным (6:1, 7:5, 6:4). А в следующем круге Люка повозился с Максимилианом Мартерером (7:6, 7:6 , 5:7, 6:4). В четвертом раунде пришлось сыграть пять партий против Алексея Попырина.

Чорич выглядит более уверенно, чем его предстоящий противник, поэтому отдадим предпочтение победе хорвата.

Ставка: победа Чорича за 1.33.

Симона Халеп (Румыния) — Серена Уильямс (США)

Australian Open. 1/8 финала

Из-за травмы спины румынка была вынуждена досрочно завершить прошлый сезон, не приняв участие на Итоговом чемпионате в Сингапуре. Только в новом году Симона вернулась в тур, неудачно выступив в Сиднее, где в первом же своем матче проиграла Барти.

На старте АО она одержала волевую победу над Канепи (6:7, 6:4, 6:4), в следующем круге румынка с большим трудом обыграла Кенин (6:3, 6:7, 6:4). А вот в третьем круге Симона уверенно и легко обыграла Винус Уильямс (6:3, 6:2).

Все прогнозы на Australian Open

Серена начала этот год с Кубка Хопмана, где она выиграла все три одиночные встречи, но проиграла в парах.

Все три поединка на АО американка выиграла легко, поочередно обыграв в двух партиях Татьяну Марию, Бушар и Ястремскую, не позволив им взять более двух геймов в каждом сете.

Уильямс на данный момент находится в отличной форме, а Халеп из-за травмы ноги сейчас выступает не так уверенно. Поэтому, думаем, что американка выиграет.

Ставка: победа Серены Уильямс с учетом форы (-3,5) геймов за 1.75.

Общий коэффициент — 4.63. 0