Australian Open. Прогнозы на теннис 17 января 2019 года

Прогноз на Australian Open.

Евгений Донской (Россия) — Филип Крайинович (Сербия)

Australian Open. 2-й круг

Россиянин Евгений Донской в первом круге на Открытом чемпионате Австралии обыграл серба Ласло Джере (6:7 (5:7), 6:4, 6:1, 7:6 (7:5)), отдав оппоненту один сет.

В текущем сезоне Донской провел четыре игры. Два матча отыграл в Индии, затем дошел до 2-го раунда в Сиднее, где проиграл Рублеву.

В Мельбурне Филип Крайинович также стартовал с первого раунда. Встреча с Чеккинато отняла много сил у Крайиновича, поскольку пришлось играть пять сетов.

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Между собой оппоненты провели три игры. Первая состоялась аж в 2010 в Белграде, где Филип победил. Еще две произошли в минувшем сезоне. Серб и там был победителем.

История противостояний говорит не в пользу россиянина, но Донской сейчас находится в неплохой форме. Рекомендуем поставить на него с форой +5,5 гейма.

Ставка: победа Донского с форой по геймам +5,5 за 1.70.

Даниил Медведев (Россия) — Райан Харрисон (США)

Australian Open. 2-й круг

В стартовом поединке на кортах Мельбурна Медведев уверенно обыграл Ллойда Джорджа Харриса (6:1; 6:2; 6:1), отдав сопернику только четыре гейма.

Турнир в Сиднее россиянин пропустил, отказавшись защищать свой титул. Эта пауза позволила ему отдохнуть и набраться сил, что и показал первый поединок на АО.

В первом туре Открытого чемпионата Австралии Райан Харрисон обыграл Иржи Веселы (6:0; 7:5; 6:3), продемонстрировав впечатляющий уровень подачи.

Этот сезон американец начал с двух поражений кряду, также он проиграл и на Гавайских островах Раоничу.

Медведев подошел к турниру в лучшей кондиции, чем его противник. Предлагаем поставить на победу россиянина с форой по сетом -1,5.

Ставка: победа Медведева с форой по сетам -1,5 за 1.39.

Симона Халеп (Румыния) — София Кенин (США)

Australian Open. 2-й круг

Первая ракетка мира в первом круге Открытого чемпионата Австралии разделалась с эстонской теннисисткой Кайи Канепи в трех партиях за чуть более, чем два часа — 6:7, 6:4, 6:2.

Новый сезон Халеп начала с поражения от Эшли Барти (4:6, 4:6).

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Американская теннисистка в первом раунде АО обыграла россиянку Веронику Кудерметову — 6:3, 3:6, 7:5.

Перед турниром в Мельбурне Кенин сыграла в Хобарте, где взяла первое место, обыграв в финале Анну Шмидлову из Словакии — 6:3, 6:0.

Кенин прибавила за последние месяцы, но рановато ей пока на равных тягаться с Симоной.

Ставка: победа Халеп за 1.40.

Общий коэффициент — 3.30. 0