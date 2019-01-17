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    Донской постарается взять реванш у Крайиновича за три поражения

    Australian Open. Прогнозы на теннис 17 января 2019 года

    Australian Open ATP WTA Симона Халеп Даниил Медведев Евгений Донской
    Прогноз на Australian Open
    Евгений Донской
    Прогноз на Australian Open.
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    Евгений Донской (Россия) — Филип Крайинович (Сербия)

    Australian Open. 2-й круг

    Россиянин Евгений Донской в первом круге на Открытом чемпионате Австралии обыграл серба Ласло Джере (6:7 (5:7), 6:4, 6:1, 7:6 (7:5)), отдав оппоненту один сет.

    В текущем сезоне Донской провел четыре игры. Два матча отыграл в Индии, затем дошел до 2-го раунда в Сиднее, где проиграл Рублеву.

    В Мельбурне Филип Крайинович также стартовал с первого раунда. Встреча с Чеккинато отняла много сил у Крайиновича, поскольку пришлось играть пять сетов.

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    Между собой оппоненты провели три игры. Первая состоялась аж в 2010 в Белграде, где Филип победил. Еще две произошли в минувшем сезоне. Серб и там был победителем.

    История противостояний говорит не в пользу россиянина, но Донской сейчас находится в неплохой форме. Рекомендуем поставить на него с форой +5,5 гейма.

    Ставка: победа Донского с форой по геймам +5,5 за 1.70.

    Даниил Медведев (Россия) — Райан Харрисон (США)

    Australian Open. 2-й круг

    В стартовом поединке на кортах Мельбурна Медведев уверенно обыграл Ллойда Джорджа Харриса (6:1; 6:2; 6:1), отдав сопернику только четыре гейма.

    Турнир в Сиднее россиянин пропустил, отказавшись защищать свой титул. Эта пауза позволила ему отдохнуть и набраться сил, что и показал первый поединок на АО.

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    В первом туре Открытого чемпионата Австралии Райан Харрисон обыграл Иржи Веселы (6:0; 7:5; 6:3), продемонстрировав впечатляющий уровень подачи.

    Этот сезон американец начал с двух поражений кряду, также он проиграл и на Гавайских островах Раоничу.

    Медведев подошел к турниру в лучшей кондиции, чем его противник. Предлагаем поставить на победу россиянина с форой по сетом -1,5.

    Ставка: победа Медведева с форой по сетам -1,5 за 1.39.

    Симона Халеп (Румыния) — София Кенин (США)

    Australian Open. 2-й круг

    Первая ракетка мира в первом круге Открытого чемпионата Австралии разделалась с эстонской теннисисткой Кайи Канепи в трех партиях за чуть более, чем два часа — 6:7, 6:4, 6:2.

    Новый сезон Халеп начала с поражения от Эшли Барти (4:6, 4:6).

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    Американская теннисистка в первом раунде АО обыграла россиянку Веронику Кудерметову — 6:3, 3:6, 7:5.

    Перед турниром в Мельбурне Кенин сыграла в Хобарте, где взяла первое место, обыграв в финале Анну Шмидлову из Словакии — 6:3, 6:0.

    Кенин прибавила за последние месяцы, но рановато ей пока на равных тягаться с Симоной.

    Ставка: победа Халеп за 1.40.

    Общий коэффициент — 3.30. 0

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    Прогноз на Australian Open. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.30.
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