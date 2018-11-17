Новак Джокович — Кевин Андерсон. Прогноз и ставки на теннисный матч 17 ноября 2018 года

В субботу, 17 ноября, в полуфинале Итогового турнира АТР в Лондоне серб Новак Джокович сыграет с южноафриканцем Кевином Андерсоном. Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на Новак Джокович — Кевин Андерсон.

Новак Джокович

Серб является первой ракеткой мира, а в Лондоне ему достался аналогичный номер посева.

Новак абсолютно заслуженно находится на вершине рейтинга АТР, ему удалось вернуть свою былую форму, а по итогам голосования Джокович был признан лучшим игроком сезона по версии АТР. Да, «Возвращение года» — тоже у Новака.

Свой статус Новак начал подтверждать и в Лондоне, когда на старте турнира легко разобрался с Джоном Изнером. Серб со своей безошибочной игрой на задней линии убрал с пути американца всего за 1 час 14 минут. Борьбы не вышло.

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С Александром Зверевым Джокович разделался тоже уверенно — 6:4, 6:1. Серб выиграл 73% розыгрышей на своей подаче и оба брейк-пойнта соперника отыграл. «Хет-трик» был оформлен во встрече с Марином Чиличем 7:6, 6:2. Хорват тогда уже понимал, что у него нет шансов на полуфинал, поэтому его мотивация явно пострадала.

Кевин Андерсон

Южноафриканец является шестой ракеткой мира, а в Лондоне он получил четвертый номер посева.

В этом сезоне Андерсон значительно добавил в игре и психологии, результатом чего стала путевка на финальный турнир года. 32-летний теннисист взял сначала трофей в Нью-Йорке, а затем в Вене, также сыграл в финале Уимблдона и записал на свой счет ряд очень громких побед.

При этом у Кевина было время для отдыха перед Лондоном, ведь в последний раз он выходил на Мастерсе в Париже, где выбыл по итогам второго поединка.

В первом матче на Итоговом турнире Андерсон сумел победить Доминика Тима — 6:3, 7:6. Австриец так и не придумал чего-то конкретного против подачи южноафриканца. Андерсон выиграл 40 из 44 розыгрышей на первой подаче.

Далее Кевин буквально уничтожил Кеи Нисикори — японец сумел взять всего один гейм в двух сетах — 0:6, 1:6. Представитель ЮАР еще перед третьим туром против Роджера Федерера знал, что выходит в полуфинал, но все равно поборолся со швейцарцем — 4:6, 3:6.

Прогноз

Теннисисты встречались между собой девять раз, из которых в семь победу праздновал Джокович.

Андерсон впервые в карьере пробился в полуфинал Итогового турнира. У него есть главное оружие — шикарная подача, но этого будет явно маловато в противостоянии с настолько великолепным Джоковичем. Ставим на победу серба с форой -4 гейма за 1.80. 0