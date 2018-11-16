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    Изнер попытается громко хлопнуть дверью

    Александр Зверев — Джон Изнер. Прогноз и ставки на теннисный матч 16 ноября

    Финал Мирового Тура ATP ATP Джон Изнер
    Прогноз на Александр Зверев — Джон Изнер
    Джон Изнер
    В пятницу, 16 ноября, в рамках группового этапа Итогового турнира АТР в Лондоне встретятся немец Александр Зверев и американец Джон Изнер. Начало матча — в 17:00 мск. Прогноз на Александр Зверев — Джон Изнер.
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    Александр Зверев

    Немец является пятой ракеткой мира, а в Лондоне он получил третий номер посева.

    В нынешнем сезоне Зверев выиграл домашний турнир в Мюнхене, а следом покорил Мадрид. Также в активе Александра титул в Вашингтоне и еще несколько финалов.

    В целом сезон можно назвать успешным для 21-летнего теннисиста. Последним перед Итоговым для Зверева стал турнир в Париже, где на стадии 1/4 финала он уступил будущему чемпиону Карену Хачанову — 1:6, 2:6. Шансов, откровенно говоря, у немца не было, но стоит учитывать фантастическую форму и настрой россиянина в той игре.

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    Cвой путь Лондоне Александр начал со сложного матча и победы над Марином Чиличем — 7:6, 7:6. Следующим стал поединок против Новака Джоковича. Немец старался действовать агрессивно, но взял всего пять геймов в двух сетах — 4:6, 1:6.

    Для того, чтобы квалифицироваться в плей-офф, Звереву нужно побеждать в следующей встрече, или же ждать поражения от Марина Чилича в игре с Джоковичем.

    Джон Изнер

    Американец является десятой ракеткой мира, а в Лондоне ему достался восьмой номер посева.

    В нынешнем сезоне Изнер долго не радовал болельщиков победами, но в марте весьма неожиданно выстрелил в Майами, где взял титул, одолев на своем пути Марина Чилича, Хуана Мартина Дель Потро и других.

    После мартовского успеха был еще один трофей в Атланте, а также несколько четвертьфиналов и полуфиналов. Стабильная игра позволила Джону впервые в карьере добыть путевку на Итоговый турнир. При этом 33-летний теннисист занял место, которое освободилось после досрочного завершения сезона Рафой Надалем.

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    Будущий чемпион перед Лондоном стал Карен Хачанов в Париже. Россиянин не без проблем прошел американца — 6:4, 6:7 (9), 7:6 (8).

    На Итоговом старт получился не самым успешным, но и соперник достойный — сам Новак Джокович. Серб со своей безошибочной игрой на задней линии убрал с пути американца всего за 1 час 14 минут. Борьбы не вышло — 4:6, 3:6. Далее была встреча с Марином Чиличем и вновь фиаско — 7:6, 3:6, 4:6. Джон бодро начал, взял тай-брейк, но затем «поплыл».

    Прогноз

    Теннисисты встречались между собой шесть раз, пять побед — на счету Зверева.

    Да, немец является классным игроком и фаворитом, но даже для него подача американца станет большой проблемой. Изнер обязательно попытается завершить турнир на мажорной ноте, поэтому стоит ждать борьбы. Ставим на тотал матча больше 23,5 гейма за 1,78. 0

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    Прогноз на Александр Зверев — Джон Изнер. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78. В пятницу, 16 ноября, в рамках группового этапа Итогового турнира АТР в Лондоне встретятся немец Александр Зверев и американец Джон Изнер. Начало матча — в 17:00 мск.
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