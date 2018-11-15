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    Сможет ли Андерсон «переехать» Федерера?

    Роджер Федерер — Кевин Андерсон. Прогноз и ставки на теннисный матч 15 ноября

    Финал Мирового Тура ATP ATP Роджер Федерер Кевин Андерсон
    Прогноз на Роджер Федерер — Кевин Андерсон
    Кевин Андерсон
    В четверг, 15 ноября, в рамках группового этапа Итогового турнира АТР в Лондоне встретятся швейцарец Роджер Федерер и южноафриканец Кевин Андерсон. Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на Роджер Федерер — Кевин Андерсон.
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    Роджер Федерер

    Швейцарец является третьей ракеткой мира, а в Лондоне ему достался второй номер посева.

    37-летний теннисист считается одним из фаворитов своей группы как минимум. Да и в целом ветеран продолжает удивлять и который год оставаться в элите мужского Тура.

    Были в этом году у Роджера и титулы, и финалы, и полуфиналы, но можно отметить главную вершину сезона — победу на Australian Open в январе.

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    Стоит отметить, что Федерер является шестикратным чемпионом Итогового турнира, а в случае еще одного чемпионства ветеран завоюет сотый титул в карьере.

    Пока думать об этом рановато, ведь Федерер в первом туре неожиданно легко уступил японцу Кеи Нисикори — 6:7, 3:6. Швейцарец совершил 34 невынужденные ошибки, что «похоронило» все остальные достоинства Роджера. Теперь права на осечку у него уже нет.

    Во втором туре Роджер исправился, постоянно владел инициативой и атаковал, благодаря чему легко одолел Доминика Тима — 6:2, 6:3. Можно сказать, что все хорошо в игре Роджера, но первый лондонский матч показал, что и спады у швейцарца последнее время случаются.

    Кевин Андерсон

    Южноафриканец является шестой ракеткой мира, а в Лондоне он получил четвертый номер посева.

    В этом сезоне Андерсон значительно добавил в игре и психологии, результатом чего стала путевка на финальный турнир года. 32-летний теннисист взял сначала трофей в Нью-Йорке, а затем в Вене, также сыграл в финале Уимблдона и записал на свой счет ряд очень громких побед.

    При этом у Кевина было время для отдыха перед Лондоном, ведь в последний раз он выходил на Мастерсе в Париже, где выбыл по итогам второго поединка.

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    В первом матче на Итоговом турнире Андерсон сумел победить Доминика Тима — 6:3, 7:6. Австриец так и не придумал чего-то конкретного против подачи южноафриканца. Андерсон выиграл 40 из 44 розыгрышей на первой подаче.

    Далее Кевин буквально уничтожил Кеи Нисикори — японец сумел взять всего один гейм в двух сетах — 0:6, 1:6. Практически идеальную форму набрал Андерсон и психологически настроен бороться с любым оппонентом.

    Прогноз

    Между собой теннисисты провели пять личных поединков, из которых четыре остались за Федерером.

    Федереру нужна победа для выхода из группы, но соперник набрал невероятную форму. Разгром южноафриканца маловероятен, а при определенном везении Кевин вовсе может добиться победы. Ставим на победу Андерсона с учетом форы +3 гейма за 1,67. 0

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    Прогноз на Роджер Федерер — Кевин Андерсон. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67. В четверг, 15 ноября, в рамках группового этапа Итогового турнира АТР в Лондоне встретятся швейцарец Роджер Федерер и южноафриканец Кевин Андерсон. Начало матча — в 23:00 мск.
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