Новак Джокович — Джон Изнер. Прогноз и ставки на теннисный матч 12 ноября

В понедельник, 12 ноября, состоится матч группового этапа Итогового турнира АТР в Лондоне, в котором серб Новак Джокович сразится с американцем Джоном Изнером. Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на Новак Джокович — Джон Изнер.

Новак Джокович

Серб является первой ракеткой мира, а в Лондоне ему достался аналогичный номер посева.

Новак долгое время испытывал трудности и «выпал» из элиты мужского тенниса, но в этом году состоялся долгожданный прорыв. Первым «звоночком» стал титул на Уимблдоне, после чего он вновь оказался в топ-10 элиты.

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Дальше — больше. В итоге к парижскому Мастерсу Джокович подошел уже с победами на US Open, турнире в Цинциннати и Мастерсе в Шанхае.

Во Франции в итоге состоялась громкая и очень приятная для российских болельщиков сенсация — серб был бит Кареном Хачановым в финале — 5:7, 4:6. Тем не менее, на своем пути Новак одолел хорвата Марина Чилича и швейцарца Роджера Федерера.

Серб абсолютно заслуженно находится на вершине рейтинга АТР, ему удалось вернуть свою былую форму, а по итогам голосования Джокович был признан лучшим игроком сезона по версии АТР. Да, «Возвращение года» — тоже у Новака.

Джон Изнер

Американец является десятой ракеткой мира, а в Лондоне ему достался восьмой номер посева.

В нынешнем сезоне Изнер долго не радовал болельщиков победами, но в марте весьма неожиданно выстрелил в Майами, где взял титул, одолев на своем пути Марина Чилича, Хуана Мартина Дель Потро и других.

После мартовского успеха был еще один трофей в Атланте, а также несколько четвертьфиналов и полуфиналов. Стабильная игра позволила Джону впервые в карьере добыть путевку на Итоговый турнир. При этом 33-летний теннисист занял место, которое освободилось после досрочного завершения сезона Рафой Надалем.

Последним соперником перед Лондоном стал Карен Хачанов в Париже. Россиянин не без проблем прошел американца — 6:4, 6:7 (9), 7:6 (8).

Прогноз

Теннисисты встречались между собой десять раз — восемь из этих поединков остались за Джоковичем.

Американец со своей великолепной подачей — очень опасный соперник, но его можно назвать весьма удобным для серба. Предлагаем поставить на победу Джоковича в первой партии с форой -1,5 гейма за 1,83. 0