Кевин Андерсон — Новак Джокович. Прогноз и ставки на теннисный матч 15 июля

В воскресенье, 15 июля, в финале Уимблдона встретятся южноафриканец Кевин Андерсон и серб Новак Джокович. Начало матча — в 16:00 мск. Прогноз на Кевин Андерсон — Новак Джокович.

Кевин Андерсон

Южноафриканец является восьмой ракеткой мира, а в Лондоне ему достался аналогичный номер посева.

По ходу сезона Андерсону удалось выиграть турнир в Нью-Йорке, а также побывать в финалах Пуны, Акапулько и Мельбурна. На «Ролан Гаррос» Кевин дошел до 1/8 финала, где проиграл аргентинцу Диего Шварцману (6:1, 6:2, 5:7, 6:7, 2:6).

На быстрых кортах Уимблдона Андерсон очень хорош, но мало кто ожидал увидеть его в финале. Настоящая сенсация прогремела в 1/4-й, когда Кевин отправил домой легенду турнира Роджера Федерера. Теннисист из ЮАР ни разу не обыгрывал швейцарца за всю карьеру до этого дня.

Все прогнозы на Уимблдон

Кевин прервал серию из 34 победных партий подряд для Федерера на Уимблдоне, после чего у него не было морального права уступить Джону Изнеру. На корте сошлись два мастера подачи, итогом чего стала дуэль, которая длилась 396 минут. Всего лишь 24 невынужденные ошибки допустил Кевин за 5 продолжительных сетов (у Изнера — 59), которые принесли ему победу — 7:6, 6:7, 6:7, 6:4, 26:24.

Новак Джокович

Серб получил 12-й номер посева в Лондоне, тогда как в рейтинге АТР он занимает 21-ю строчку.

В 2016-м Новак завоевал четвертый подряд «Шлем» на «Ролан Гаррос», после чего у него был еще один финал US Open и полное затишье, которое было связано с кризисом, проблемами со здоровьем и мотивацией.

Когда многие решили, что Новак уже никогда не будет прежним, ему удалось набрать великолепную форму. Пришлось изменить подход к тренировкам и даже поменять тренера. В этом году ближе всего к титулу экс-лидер мирового рейтинга был в Лондоне, где дошел до финала и уступил там Марину Чиличу.

На Уимблдоне Джокович играет прекрасно и отдал до полуфинала соперникам лишь два сета — Кайлу Эдмунду и Кеи Нисикори. Почти все мячи достает Новак, а осечки происходят только в том случае, если соперник играет просто идеально.

Битва за финал получилась скрытым финалом — серб встречался с лидером мирового рейтинга Рафой Надалем, который считался фаворитом. Поединок начался в пятницу, но из-за темноты был доигран в субботу, а сильнейших определился по итогам пяти сетов — 6:4, 3:6, 7:6, 3:6, 10:8. Новак очень мало ошибался и классно играл на чужой подаче.

Прогноз

Между собой теннисисты играли шесть раз — пять побед на счету Новака, в том числе две — на траве.

Дебютант финала Уимблдона сразится с трехкратным чемпионом этого турнира. Более того, Джокович находится в той форме, которая позволяла ему добывать эти трофеи в прошлом. Андерсон еще и пережил многочасовой марафон с Изнером, что говорит не в пользу его физической формы. Предлагаем поставить на победу Джоковича с форой -5 геймов за 1,75. 0