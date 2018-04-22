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    Надаль уверенно защитит титул

    Рафаэль Надаль — Кеи Нисикори. Прогноз и ставки на теннисный матч 22 апреля

    ATP Рафаэль Надаль Кеи Нисикори
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    Рафаэль Надаль
    Рафаэль Надаль
    atpworldtour.com
    В воскресенье, 22 апреля, в финале турнира категории Masters в Монте-Карло встретятся испанец Рафаэль Надаль и японец Кеи Нисикори. Начало матча — в 15:30 мск. Прогноз на Рафаэль Надаль — Кеи Нисикори.

    Рафаэль Надаль

    Лидер мирового рейтинга десять раз побеждал в Монте-Карло и теперь демонстрирует, что прибыл на турнир за своим 11-м титулом, а не просто за игровой практикой.

    Позади у Рафы Надаля выход в четвертьфинал Australian Open и две победы в составе сборной, но в остальном проблем хватало из-за травмы бедра. Перед успешным выступлением за сборную были отказ от выхода на корт в Акапулько и решение пропустить поездки в Индиан-Уэллс и Майами. Тем не менее, уже 2 апреля Надаль после временного возвращения на вершину Роджера Федерера вновь стал номером один в мужском Туре, так как швейцарец вылетел во втором раунде Miami Open.

    В Монте-Карло Рафа получил первый номер при посеве и пытается защитить свой титул, что получается у него пока на все сто. Для сохранения статуса первой ракетки мира испанец обязан выиграть турнир, так как Федерер отстает в рейтинге всего на сто очков.

    Он вихрем прошел четырех соперников, одержав победы в дву сетах над Аляжем Бедене (6:1, 6:3), Кареном Хачановым (6:3, 6:2), Домиником Тимом (6:0, 6:2) и Григором Димитровым (6:4, 6:1). Надаль набрал великолепную форму и прямо сейчас способен справиться с любым оппонентом.

    Кеи Нисикори

    Японец, который является 36-й ракеткой мира, не считался явным претендентом на статус финалиста Монте-Карло, но это произошло. Кеи удалось одержать пять подряд побед, которые наверняка отняли очень много сил, ведь сразу четыре поединка состояли из трех сетов.

    Ближайшие события

    Сначала Кеи Нисикори разобрался с чехом Томашем Бердыхом (4:6, 6:2, 6:1), после чего ему удалось победить Даниила Медведева (7:5, 6:2) и Андреаса Сепи (6:0, 2:6, 6:3). Далее японец сумел отправить домой двух явных фаворитов турнира — Марина Чилича (6:4, 6:7, 6:3) и Александра Зверева (3:6, 6:3, 6:4). Результат, который заслуживает уважения, несмотря на то, что практически в каждой игре у Кеи возникали проблемы, но выручал правильный психологический настрой.

    Прогноз

    1,70Победа Надаля с форой -6 геймов

    Теннисисты встречались между собой 11 раз, из которых в девяти случаях сильнее был испанец.

    «Король грунта» имеет под ногами любимое покрытие, у него получается буквально все, потому сложно представить что-то иное, кроме чемпионства Рафы. Его ждет весьма удобный соперник, поэтому нет никаких причин ждать, что Нисикори сможет взять хотя бы один сет. Но не будем угадывать количество партий, а просто поставим на победу Надаля с форой -6 геймов за 1,70.

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