Роджер Федерер — Хуан Мартин Дель Потро. Прогноз и ставки на матч 18 марта

Роджер Федерер

Лидер мирового рейтинга проводит очередной феноменальный сезон в свои 36 лет, не позволяя никому усомниться в своем нынешнем статусе.

С начала года Роджер Федерер не проиграл ни одного матча, на его счету титулы Australian Open и турнира АТР 500 в Роттердаме. При этом борьба с Рафаэлем Надалем за первую строчку продолжается. Испанец пропускает американский турнир, но Федереру все равно надо взять титул здесь или в Майами, либо выйти в финал на каждом из турниров, чтобы спокойно оставаться в статусе лучшего до лета.

В четвертьфинале Роджер уверенно справился с перспективным Чхун Хёном — 7:5, 6:1, после чего его ждал еще один перспективный талант — хорват Борна Чорич. Здесь у ветерана на удивление возникли серьезные проблемы, так как его соперник мог даже оформить победу в двух сетах. Однако опыт помог Федереру таки переломить ход игры — 5:7, 6:4, 6:4.

Хуан Мартин Дель Потро

Дель Потро является восьмой ракеткой мира — в топ-10 он вернулся в январе впервые с 2014 года. Травмы позади, а аргентинец добился уже нескольких ярких побед в Акапулько, где ему удалось добраться до финала и без проблем одолеть Кевина Андерсона (6:4, 6:4).

Хуан Мартин Дель Потро знаменит своим бойцовским характером, трудности не способны испугать аргентинца, поэтому он всегда сражается за каждое очко до последнего, несмотря на то, кончились у него силы или нет.

В США для Хуана Мартина все складывается также прекрасно. Примечательно, что на втором подряд турнире 29-летний теннисист проходит испанца Давида Феррера, который сейчас демонстрирует классную игру и является игроком, способным думать и диктовать свои условия на корте. Но даже ему уже дважды не удалось остановить аргентинца, настолько тот хорош. В Индиан-Уэллсе Дель Потро праздновал победу в третьем раунде — 6:4, 7:6. Далее были победы над соотечественником Леонардо Майером (3:6, 7:6, 6:3) и немцем Филиппом Кольшрайбером (3:6, 6:3, 6:4). Обе — волевые.

Существовала вероятность, что в полуфинале Хуана Мартина таки остановет набравший форму канадец Милош Раонич, но борьбы не вышло вовсе — 6:2, 6:3.

Прогноз

1,97Фора Дель Потро +3 гейма

Теннисисты встречались между собой 24 раза. В 18-ти матчах побеждал Федерер, а в шести — Дель Потро. Но у швейцарца положительная статистика практически со всеми представителями тура, а на каждом турнире сейчас Роджер является безоговорочным фаворитом.

Тем не менее, нельзя оставить без внимания фантастическую форму Дель Потро, который после четырех операций на руке вновь на пике и стремится взять свой первый Мастерс в карьере. Стоит также учесть напряженный матч Федерера с Чоричем, в котором ветеран потратил много сил. Предлагаем поверить в нынешние возможности аргентинца и поставить на фору Дель Потро +3 гейма за 1,97.

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