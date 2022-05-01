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    Сумеет ли Доусон остаться непобедимым в UFC?

    Доусон — Гордон. Прогноз (к. 2.55) и ставки на бой, UFC, 1 мая 2022 года

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    Грант Доусон и Джаред Гордон
    В ночь с 30 апреля на 1 мая состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 53 между Грантом Доусоном и Джаредом Гордоном в легком весе. Ориентировочно начало боя в 03:00 мск. Доусон — Гордон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Грант Доусон

    Грант Доусон идет на очень хорошей безпроигрышной серии. Этот боец еще ни разу никому не уступал в UFC. Два последних его поединка закончились вничью.

    До этого на его счету промоушене Даны Уайта было 5 побед подряд. В случае успеха в очередной раз, есть шанс забрать в рейтинг 15 сильнейших легковесов.

    Доусон довольно универсальный боец, который умеет не только бороться, но грамотно действовать в стойке. Отличительной чертой является довольно высокая точность. Из всех выброшенных ударов 63% доходят до цели.

    Джаред Гордон

    Гордон не является бойцом из топ-15 легковесов. Те не менее, у него 4 победы в пяти последних поединках. И уступил Джаред только нынешнему чемпиону Чарльзу Оливейре.

    Тогда Гордон проиграл в первом раунде. Но после неудачи в бою с бразильцем Джаред не проигрывал. Сильной стороной его является работа в партере. При этом он не пытается провести прием в позиции гарда.

    В основном, Гордон наносит удары на канвасе. По статистике 33% всех выброшенных ударов Джаред наносит в партере. Нельзя сказать, что Гордон ярко выраженный панчер, ведь у него только 6 из 18 побед в карьере нокаутом.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке фаворитом является Грант Доусон. На его победы букмекеры дают коэффициент 1.52. На успех Джареда Гордона можно поставить за 2.60.

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    Беспроигрышная серия Доусона, действительно, впечатляет. Он очень разносторонний боец. Ставки очень высоки и Грант вряд ли будет активно идти вперед. Он должен грамотно действовать на дистанции, чтобы перебить своего оппонента.

    Если учесть, что у него довольна высокая точность ударов, то есть вероятность победы Доусона по итогам всех трех раундов. Ставка: Доусон выиграет по очкам за 2.55.

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    Доусон — Гордон: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 01.05.2022. Прочие виды. Сумеет ли Доусон остаться непобедимым в UFC?
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