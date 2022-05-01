В ночь с 30 апреля на 1 мая состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 53 между Грантом Доусоном и Джаредом Гордоном в легком весе. Ориентировочно начало боя в 03:00 мск. Доусон — Гордон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Грант Доусон

Грант Доусон идет на очень хорошей безпроигрышной серии. Этот боец еще ни разу никому не уступал в UFC. Два последних его поединка закончились вничью.

До этого на его счету промоушене Даны Уайта было 5 побед подряд. В случае успеха в очередной раз, есть шанс забрать в рейтинг 15 сильнейших легковесов.

Доусон довольно универсальный боец, который умеет не только бороться, но грамотно действовать в стойке. Отличительной чертой является довольно высокая точность. Из всех выброшенных ударов 63% доходят до цели.

Джаред Гордон

Гордон не является бойцом из топ-15 легковесов. Те не менее, у него 4 победы в пяти последних поединках. И уступил Джаред только нынешнему чемпиону Чарльзу Оливейре.

Тогда Гордон проиграл в первом раунде. Но после неудачи в бою с бразильцем Джаред не проигрывал. Сильной стороной его является работа в партере. При этом он не пытается провести прием в позиции гарда.

В основном, Гордон наносит удары на канвасе. По статистике 33% всех выброшенных ударов Джаред наносит в партере. Нельзя сказать, что Гордон ярко выраженный панчер, ведь у него только 6 из 18 побед в карьере нокаутом.

Прогноз и ставка

В этом поединке фаворитом является Грант Доусон. На его победы букмекеры дают коэффициент 1.52. На успех Джареда Гордона можно поставить за 2.60.

Беспроигрышная серия Доусона, действительно, впечатляет. Он очень разносторонний боец. Ставки очень высоки и Грант вряд ли будет активно идти вперед. Он должен грамотно действовать на дистанции, чтобы перебить своего оппонента.

Если учесть, что у него довольна высокая точность ударов, то есть вероятность победы Доусона по итогам всех трех раундов. Ставка: Доусон выиграет по очкам за 2.55.