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    Кто станет потенциальным соперником Стерлинга?

    Фонт — Вера. Прогноз (к. 1.60) и ставки на бой, UFC, 1 мая 2022 года

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    Роб Фонт и Марлон Вера
    В ночь с 30 апреля на 1 мая состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 53 между Робом Фонтом и Марлоном Верой в легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 04:30 мск. Фонт — Вера: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Роб Фонт

    Фонт не так давно шел на очень хорошей серии из четырех побед кряду. Однако поражение от ветерана Жозе Альдо не позволило ему рассчитывать на титульный поединок.

    Фонт уступил Альдо решением судей. Роб очень здорово стоит на ногах. В своей карьере он ни разу не проигрывал нокаутами. Не исключено, что Вера тоже не сможет его отправить в нокаут.

    Сам же Фонт не является панчером. Свою последнюю победу над Коди Гарбрандтом он одержал решением судей. Роб будет придерживаться своей тактики. Он постарается растянуть поединок.

    Марлон Вера

    Вера, как и его будущий оппонент, мог идти на серии из четырех побед подряд. После победы над Шоном О'Мэлли Марлон столкнулся с тем же Альдо и тоже проиграл.

    Однако далее Вера сумел одержать 2 победы кряду. В отличие от своего оппонента, Марлон не любит доводить дело до решения судей.

    В его активе есть девять досрочных побед в первом раунде. Вероятнее всего Марлон с первых секунд поединка пойдет вперед с целью финишировать соперника.

    Прогноз и ставка

    Явного фаворита в этом поединке нет. На победу Фонта букмекеры дают коэффициент 1.80. На успех Веры можно поставить за 2.06.

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    Этот бой обещает быть максимально близким. Фонта сложно отправить в нокаут. Его не смог финишировать и Жозе Альда. Вера, вероятнее всего, займет центр октагона, а Фонт будет вязать его в клинче.

    Вряд ли в этом поединке случится нокаут. Если учесть, как крепко на ногах стоит Роб Фонт, то бой может продлиться все пять раундов. Ставка — бой дойдет до решения судей за 1.60.

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    Фонт — Вера: прогноз, ставка (1.60), статистика, коэффициенты матча 01.05.2022. Прочие виды. Кто станет потенциальным соперником Стерлинга?
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