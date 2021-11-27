27 в Сыктывкаре состоится турнир AMC Fight Nights 106. В рамках главного карда выступят Александр Емельяненко и бразилец Марсио Сантоса. Начало встречи в 21:00 мск. Емельяненко — Сантос: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Александр Емельяненко

Россиянин Емельяненко провел 37 боев в своей профессиональной карьере, 29 из которых завершились его победой. Помимо этого в его рекорде 7 поражений и одна ничья.

Последний его бой в октагоне был полтора года назад против Маги Исмаилова на турнире ACA 107. Александр откровенно провалил ту встречу. В итоге он проиграл сопернику, который нанес ему немало урона.

До Исмаилова он дрался с Тони Джонсоном, Виктором Пештой и Габриелем Гонзагой. С первым россиянин закончил вничью, а двух последних победил техническим нокаутом.

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Ожидается, что в этом поединке Емельяненко будет свежее, легче и сильнее, так как он провел серьезную подготовку.

Марсио Сантос

Участник турниров Gringo Super Fight, The Ultimate Fighter Brazil, Face to Face FC, WOCS, EFC, AMC Fight Nights. Имеет хорошие бэкграунд в БЖЖ. Марсио Сантос провел 23 поединка, одержал 16 побед, потерпел 6 поражений и один раз завершил бой вничью.

В отличие от Емельяненко бразилец имеет более свежую статистику. Только за 2021 год он провел 3 поединка. Сантос выиграл у Артура Гусейнова сабмишном. В рамках реванша между ними была ничья.

Шлеменко — Сантос

Разбавило эти результаты поражение от Александра Шлеменко, которому Сантос уступил согласно решения судей.

Отметим, что последние две победы Сантос одержал сабмишном. Он выиграл лишь в двух из пяти выступлений.

Прогноз и ставка

Букмекеры почти поровну дают на победу бойцов, но небольшой перевес на стороне Сантоса. На его победу они предлагают коэффициент 1.72, тогда как на Емельяненко выставлен коэффициент 1.99.

Александр давно не проводил серьезных поединков в октагоне, тогда как его соперник имеет отличный соревновательный тонус и явно настроен на победу.

Непонятно, в каком состоянии находится Емельяненко и хватит ли его на всю дистанцию. Простой россиянина может сказаться на его выносливости. Возможно, что бразилец победит, а бой закончится досрочно.