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    Находится ли Емельяненко в хорошей форме для такого поединка?

    Емельяненко — Сантос. Прогноз (к. 2.07) и ставки на бой 27 ноября 2021 года

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    Александр Емельяненко
    27 в Сыктывкаре состоится турнир AMC Fight Nights 106. В рамках главного карда выступят Александр Емельяненко и бразилец Марсио Сантоса. Начало встречи в 21:00 мск. Емельяненко — Сантос: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Александр Емельяненко

    Россиянин Емельяненко провел 37 боев в своей профессиональной карьере, 29 из которых завершились его победой. Помимо этого в его рекорде 7 поражений и одна ничья.

    Последний его бой в октагоне был полтора года назад против Маги Исмаилова на турнире ACA 107. Александр откровенно провалил ту встречу. В итоге он проиграл сопернику, который нанес ему немало урона.

    До Исмаилова он дрался с Тони Джонсоном, Виктором Пештой и Габриелем Гонзагой. С первым россиянин закончил вничью, а двух последних победил техническим нокаутом.

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    Ожидается, что в этом поединке Емельяненко будет свежее, легче и сильнее, так как он провел серьезную подготовку.

    Марсио Сантос

    Участник турниров Gringo Super Fight, The Ultimate Fighter Brazil, Face to Face FC, WOCS, EFC, AMC Fight Nights. Имеет хорошие бэкграунд в БЖЖ. Марсио Сантос провел 23 поединка, одержал 16 побед, потерпел 6 поражений и один раз завершил бой вничью.

    В отличие от Емельяненко бразилец имеет более свежую статистику. Только за 2021 год он провел 3 поединка. Сантос выиграл у Артура Гусейнова сабмишном. В рамках реванша между ними была ничья.

    Шлеменко — Сантос

    Разбавило эти результаты поражение от Александра Шлеменко, которому Сантос уступил согласно решения судей.

    Отметим, что последние две победы Сантос одержал сабмишном. Он выиграл лишь в двух из пяти выступлений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры почти поровну дают на победу бойцов, но небольшой перевес на стороне Сантоса. На его победу они предлагают коэффициент 1.72, тогда как на Емельяненко выставлен коэффициент 1.99.

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    Александр давно не проводил серьезных поединков в октагоне, тогда как его соперник имеет отличный соревновательный тонус и явно настроен на победу.

    Непонятно, в каком состоянии находится Емельяненко и хватит ли его на всю дистанцию. Простой россиянина может сказаться на его выносливости. Возможно, что бразилец победит, а бой закончится досрочно.

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    Емельяненко — Сантос: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 27.11.2021. Прочие виды. Находится ли Емельяненко в хорошей форме для такого поединка?
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