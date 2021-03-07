6 марта (7 марта по мск) состоится бой между россиянином Петром Яном и Алджамейном Стерлингом в рамках турнира UFC 259 в Лас-Вегасе. Это будет первая защита титула для Яна. Петр Ян — Алджамейн Стерлинг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Петр Ян

Россиянин имеет рекорд из 16 поединков — 15 побед и одно поражение. В последнем поединке он одолел Жозе Альдо и выиграл титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Петр Ян выиграл 5 боев подряд, 3 из которых досрочно. До Альдо он уложил Юрая Фейбера, а также победил Дугласа Силву.

С Джимми Риверой и Джоном Додсоном Ян прошел всю дистанцию. Там исход решали судьи.

Петр Ян globallookpress.com

No Mercy также является бывшим чемпионом АСB в легчайшем весе и имеет синий пояс по джиу-джитсу.

Алджамейн Стерлинг

Американец является бывшим чемпионом CFFC и Ring of Combat в легчайшем весе. У него 22 поединка на счету, из них 19 побед и 3 ничьи.

Алджамейн Стерлинг тоже выиграл 5 последних боев, но при этом ни разу не побеждал нокаутом. Кори Сэндхэгена и Коди Стаманна Стерлинг победил в борьбе. Одного он взял удушением сзади, а второму сделал рычаг колена.

Алджамейн Стерлинг globallookpress.com

Полную дистанцию боец прошел с такими бойцами как Бретт Джонс, Джимми Ривера и Педро Муньос.

Отметим, что за свою карьеру боец всего дважды нокаутировал соперников.

Прогноз и ставка

Коэффициенты на этот бой практически равные. На победу Яна букмекеры дают 1.90. Победу Стерлинга они оценивают коэффициентом 2.00.

Между бойцами видно различие. Россиянин хорош в стойке, он имеет богатый арсенал ударной техники, а вот американец более уверенно будет чувствовать себя в борьбе внизу.

Ян имеет хорошую выносливость, а также умеет действовать тактически. Он постарается сбить агрессивные выпады соперника. Если у российского бойца не получится выиграть нокаутом, то по очкам должно получиться. Все-таки победы над Жозе Альдо и Юраем Фейбером что-то да значат.