ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие виды
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бруну ФернандешФернандешу нужен отдых. И у «МЮ» есть шанс его предоставить Футболисты «Барселоны»«Колосс Каталонии». Пике не пожалел себя и вывел «Барселону» в финал Кубка Испании «Вашингтон» впервые в сезоне выиграл четыре матча подрядНХЛ. «Вашингтон» выиграл у «Бостона», «Вегас» разгромил «Миннесоту», «Торонто» забросил шесть шайб «Эдмонтону»
  • 22:52
    • «Тоттенхэм» и «Эвертон» добились минимальных выездных побед
  • 22:25
    • ЦСКА разгромно проиграл «Анадолу Эфес» в матче Евролиги
  • 22:08
    • «Зенит» дома проиграл «Реалу» в Евролиге
  • 21:53
    • СКА обыграл минское «Динамо» во втором матче серии
  • 21:11
    • Стал известен состав сборной России на эстафету в Нове-Место
  • 19:47
    • «Барыс» сравнял счет в серии с «Металлургом»
  • 19:33
    • Пике выбыл из строя на три недели
    Все новости спорта

    Защитит ли Ян свой титул?

    Петр Ян — Алджамейн Стерлинг. Прогноз (к. 2.10) и ставки на бой UFC 7 марта 2021 года

    Прочие виды Прогнозы на Единоборства
    Прогноз и ставки на Петр Ян — Алджамейн Стерлинг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Петр Ян
    6 марта (7 марта по мск) состоится бой между россиянином Петром Яном и Алджамейном Стерлингом в рамках турнира UFC 259 в Лас-Вегасе. Это будет первая защита титула для Яна. Петр Ян — Алджамейн Стерлинг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Петр Ян

    Россиянин имеет рекорд из 16 поединков — 15 побед и одно поражение. В последнем поединке он одолел Жозе Альдо и выиграл титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

    Петр Ян выиграл 5 боев подряд, 3 из которых досрочно. До Альдо он уложил Юрая Фейбера, а также победил Дугласа Силву.

    С Джимми Риверой и Джоном Додсоном Ян прошел всю дистанцию. Там исход решали судьи.

    Петр Ян

    No Mercy также является бывшим чемпионом АСB в легчайшем весе и имеет синий пояс по джиу-джитсу.

    Алджамейн Стерлинг

    Американец является бывшим чемпионом CFFC и Ring of Combat в легчайшем весе. У него 22 поединка на счету, из них 19 побед и 3 ничьи.

    Алджамейн Стерлинг тоже выиграл 5 последних боев, но при этом ни разу не побеждал нокаутом. Кори Сэндхэгена и Коди Стаманна Стерлинг победил в борьбе. Одного он взял удушением сзади, а второму сделал рычаг колена.

    Алджамейн Стерлинг

    Полную дистанцию боец прошел с такими бойцами как Бретт Джонс, Джимми Ривера и Педро Муньос.

    Отметим, что за свою карьеру боец всего дважды нокаутировал соперников.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты на этот бой практически равные. На победу Яна букмекеры дают 1.90. Победу Стерлинга они оценивают коэффициентом 2.00.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Между бойцами видно различие. Россиянин хорош в стойке, он имеет богатый арсенал ударной техники, а вот американец более уверенно будет чувствовать себя в борьбе внизу.

    Ян имеет хорошую выносливость, а также умеет действовать тактически. Он постарается сбить агрессивные выпады соперника. Если у российского бойца не получится выиграть нокаутом, то по очкам должно получиться. Все-таки победы над Жозе Альдо и Юраем Фейбером что-то да значат.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.86
  • Прогноз на матч Питтсбург — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Каролина — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Чикаго — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Мемфис — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Локомотив — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ак Барс — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Флора — Пайде
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.82
  • Экспресс дня 5 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Шальке — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Валенсия — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Эспаньол — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Елизавета Туктамышева
  • Туктамышева снова на ЧМ, слезы Косторной и сенсация Семененко
    • 18:35 01/03/2021     Рафаэль Варан
  • Трансферный дайджест. 23 февраля — 1 марта
    • 21:41 01/03/2021     Фрагмент матча
  • Вечер курьезных голов. «Зенит» сделал неприятный подарок Семаку
    • 21:06 27/02/2021
    Прогноз и ставка на матч Петр Ян — Алджамейн Стерлинг 07.03.2021 в 06:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.10.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры