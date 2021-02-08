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    Помешает ли «Канзас-Сити» Тому Брэди выиграть 7-й Супербоул?

    «Тампа-Бэй» — «Канзас-Сити». Прогноз и ставка (к. 1.73) на Супербоул LV 8 февраля 2021 года

    Прочие виды Прогнозы на Американский футбол
    «Тампа-Бэй» — «Канзас-Сити»: прогноз и ставка
    Том Брэди
    В ночь с 7 на 8 февраля состоится финальный матч сезона 2020 Национальной футбольной лиги — 55-й Супербоул. «Тампа Бэй Бакканирс» сыграет с «Канзас-Сити Чифс» на стадионе «Рэймонд Джеймс» в Тампе. Финал НФЛ стартует 8 февраля в 02:30 по московскому времени. «Тампа-Бэй» — «Канзас-Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Тампа Бэй»

    «Тампа-Бэй Бакканирс» сыграют в Супербоуле второй раз в истории франшизы, в первый раз «Пираты» пробились в него в 2002-м — и победили.

    В этом сезоне от скромной «Тампы» вряд ли кто-то ждал такого успеха — помогло звездное усиление в лице легендарного квотербека Тома Брэди, на счету которого уже 9 выходов в Супербоул и шесть побед в нем.

    К бывшему одноклубнику присоединился и уже завершивший карьеру, но вернувшийся на один сезон легендарный тайт-энд Роб Гронковски.

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    Также в атаке выделяются рессиверы Крис Гудвин и Майк Эванс, принявшие на двоих почти 2000 ярдов за регулярку; раннинбеки Рональд Джонс и Леонард Фурнетт.

    «Тампа» — победитель Национальной футбольной конференции. В регулярном чемпионате «Пираты» одержали 11 побед и потерпели 5 поражений.

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    • В финале конференции «Тампа» встречалась с «Грин-Бэй Пэкерс», одержав победу со счетом 31-26. Для «Пэкерс» это был четвертый выход в финал конференции и четвертое поражение.

    «Канзас-Сити»

    «Чифс» являются действующими победителями Супербоула — в 2020 году они в решающем матче выиграли у «Сан-Франциско» со счетом 31:20. Этот трофей стал вторым для «Канзас-Сити».

    Квотербеку «Чифс» Патрику Махоумсу 25 лет, но он уже является самым высокооплачиваемым спортсменом в американском футболе.

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    • В первый же полноценный сезон он пробил отметку в 5000 по набранным ярдам за сезон (5 097), а уже через год стал MVP Супербоула.

    Также стоит отметить раннинбэка Ле'Веон Белла — в этом сезоне у него два ТД выносом. В атаке выделим также Энди Рида и Эрика Бьенеми

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    • Отметим и 31-летнего тай-энда Трэвиса Келси. В отличие от Гронка, у него пока только одна победа в главном матче сезона.

    «Канзас-Сити» лучше провел регулярный чемпионат. Там команда 14 раз победила и дважды проиграла. В финале конференции «Вожди» одолели «Баффало Биллс» со счетом 38-24.

    Прогноз

    На победу «Тампа-Бэй» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.36, а на победу «Канзас-Сити» — 1.57.

    В этом сезоне команды встречались в матче 12-й недели регулярки, выиграли тогда «Чифс» (27-24), поведя 17-0 на старте, но потом расслабившись.

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    При этом никто в АФК ни разу не побеждал дважды за сезон команду НФК в эпоху Супербоула. Проще говоря, не был сильнее и в регулярке, и в Супербоуле — «Вожди» могут стать первыми.

    Несмотря на гениальность Тома Брэди, защита «Тампы» не блещет и вряд ли поможет квотербеку взять седьмой чемпионский перстень. Прогнозируем, что «Канзас-Сити» защитит титул.

    Это встреча двух команд, ориентированных на атаку, но с не самой лучшей защитой. Наша ставка ставка — на результативный матч.

    Супербоул LV будет символом смены поколений. Именно Патрик Махоумс — квотербек, который займёт место Тома Брэди на Олимпе НФЛ.

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