В первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Вегас» будет принимать «Юту». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 20 апреля. Начало встречи — в 05:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Вегас — Юта с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Вегас»

Путь к плей-офф: «Вегас» в «западном» зачете оказался на 4-й позиции с 95 баллами в наличии. От 5-го «Эдмонтона» коллектив из Невады ушел в отрыв на 2 турнирных пункта.

Последние матчи: На последнем рубеже регулярного сезона «Вегас» дважды за неделю встретился с «Сиэтлом», которому уступил в гостях (3:4, бул.), но который прибил дома (4:1).

Между матчами против «Кракена» команда Джона Тортореллы одержала выездную победу над «Колорадо» (3:2, от) и смяла «Виннипег» в домашних стенах (6:2).

Не сыграют: Алекс Пьетранжело.

Состояние команды: Заключительную часть регулярки «Вегас» провел в условиях структурной перестройки после смены тренера. С приездом Джона Тортореллы в Неваду результаты «Найтс» в моменте взяли восходящую траекторию.

Команда прокачала игру в атаке, укрепила оборону и выдала семь побед в восьми матчах. В пяти случаях в рамках описываемого отрезка «Вегас» забивал не менее 4 голов.

«Юта»

Путь к плей-офф: Главный турнир «Юта» закончила на 6-й строчке в Западной конференции с 92 очками на счету, по дополнительной разнице опередив 7-й «Анахайм».

Последние матчи: В рамках заключительных туров регулярки «Юта» на домашнем льду не справилась с «Каролиной» (1:4), а в гостях сгорела «Калгари» (1:4).

Вернувшись в Солт-Лейк-Сити, «мамонты» добились яркой победы над «Виннипегом» (5:3), но в последней игре сезона с таким же счетом уступили «Сент-Луису» (3:5).

Не сыграют: Шон Дурзи, Барретт Хэйтон, Джек Макбэйн.

Состояние команды: Самая молодая франшиза НХЛ пробилась в плей-офф на второй год своего существования. При этом временами «Юта» выдавала по-настоящему сильные отрезки.

Общий этап чемпионата «мамонты» завершили в четверке лучших представителей родной конференции по надежности в обороне (240 пропущенных), а в девяти последних матчах установили шесть побед.

Статистика для ставок

«Вегас» не проигрывает дома на протяжении 4 матчей кряду

«Юта» не проигрывает в основное время на протяжении 4 матчей на льду «Вегаса»

«Юта» обыграла «Вегас» в 3 матчах из 5 последних с разницей в 3 шайбы и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вегаса» оценивается букмекерами в 2.07, ничья — в 4.30, победа «Юты» — в 3.00.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.11.

Прогноз: «Юта» по ходу регулярки обрела статус кусачего «середняка», готового биться за свой шанс. Но «Вегас», имеющий хороший кубковый багаж, продемонстрировал прогресс с новым тренером, что должно сыграть на руку на домашнем этапе противостояния.

Ставка: «Вегас» победит за 2.07.

Прогноз: Структурно «Голден Найтс» прибавили во всех ключевых аспектах игры, в том числе и в надежности в защите. На домашнем льду «Вегас» не станет отталкиваться от обороны, но вместе с тем сумеет выстроить плотную линию в нужный момент.

Ставка: Индивидуальный тотал «Юты» меньше 2.5 за 1.88.