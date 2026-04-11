В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 13 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Нью-Джерси — Оттава с коэффициентом для ставки за 1.93.
«Нью-Джерси»
Турнирное положение: В таблице Востока «Джерси» топчется на 13-м месте с 83 очками на счету и заканчивает чемпионат без математических шансов на выход в плей-офф.
Последние матчи: После яркой победы над «Вашингтоном» 1 апреля (7:3) «Нью-Джерси» заработал 3 зачетных балла в противостоянии с «Монреалем» (3:4, бул, 3:0).
Несколькими днями ранее команда Шелдона Кифа крупно проиграла «Филадельфии» на домашнем льду (1:5). Накануне «Девилз» в родных стенах сгорели «Питтсбургу» (2:5).
Не сыграют: Арсений Грицюк, Люк Хьюз, Зак Макивен, Якоб Маркстрем, Стефан Ноусен, Бретт Песс.
Состояние команды: «Нью-Джерси» провел непростой сезон, который во всех отношениях стал провальным. У команды не сложилось с перестройкой, а шансы на плей-офф были утрачены досрочно.
Без учета выезда в Мичиган в ночь на 12 апреля, «Девилз» потерпели пять поражений в восьми матчах. В четырех играх с отрицательным результатом коллектив Шелдона Кифа пропускал не менее 4 голов.
«Оттава»
Турнирное положение: «Оттава» на момент написания находится на 7-й позиции в таблице Востока с 94 очками на счету, на 2 турнирных пункта опережая 8-ю «Филадельфию».
Последние матчи: Серию предыдущих матчей «Оттава» провела в домашних стенах, где сперва переехала «Баффало» (4:1), а затем крупно проиграла «Миннесоте» (1:4).
На этой неделе «Сенс» на домашнем льду поочередно снесли «Каролину» (6:3) и «Тампу» (6:2). После расправы над лидерами Востока команда Трэвиса Грина прибила «Флориду» (5:1).
Не сыграют: Дэннис Гилберт, Ник Дженсен, Тайлер Клевен.
Состояние команды: «Оттава» при всех своих фрагментарных сбоях выдала мощный рывок, который позволил подняться и закрепиться в зоне плей-офф. Теперь команде остается лишь грамотно распорядиться заключительными турами.
Четыре матча из последних пяти — без включения сюда игры против «Айлендерс» — закончились победой «Сенаторз». В каждой встрече канадцы добивались разницы в +3 и более, забрасывая не менее 4 шайб.
Статистика для ставок
- «Оттава» победила в 4 личных встречах из 5 последних
- «Нью-Джерси» не забивал больше 1 гола в 3 личных встречах из 5 последних
- В 5 личных встречах из 6 последних команды забивали 5 и менее голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Нью-Джерси» оценивается букмекерами в 3.09, ничья — в 4.32, победа «Оттавы» — в 2.10.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.18.
Прогноз: От заключительных туров регулярки «Девилз» ничего не нужно, тогда как у «Оттавы» остались вопросы, которые нужно решить. Отсутствие мотивационного подтекста у «Джерси» не сделает задачи канадцев более простыми, но игровых качеств им хватит, чтобы забрать победные баллы.
Ставка: «Оттава» не проиграет + ТБ 4.5 за 1.93.
Прогноз: «Нью-Джерси» вряд ли набросится на соперника с предельным уровнем наступательной агрессии, тогда как сами гости не будут настаивать на крупной победе и не постесняются проявить академичность, которая, как правило, снижает результативность.
Ставка: Тотал меньше 6 за 1.78.