В третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Трактор» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Арене Трактор» 27 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Трактор — Ак Барс с коэффициентом для ставки за 2.47.

«Трактор»

Путь к плей-офф: На общем этапе сезона «Трактор» заработал 75 очков, с которыми закрепился на 6-й строчке в таблице Востока, на 3 зачетных балла отстав от 5-го «Салавата Юлаева».

Последние матчи: На финишной прямой регулярного сезона «Трактор» одержал четыре домашних победы кряду, а противостояние с «Казанью» начал с обидного поражения в овертайме (2:3, от).

Выправить ситуацию коллектив Евгения Корешкова старался в матче №2, но шайба Андрея Никонова, открывшая счет, не смутила «Ак Барс», а гол Джошуа Ливо не стал переломным в момент, когда челябинцы уже уступали в счете (2:4).

Не сыграют: Сергей Мыльников.

Состояние команды: Результат двух матчей в Казани в сущности не совсем точно отражает происходящее на льду. Несмотря на два поражения, «Трактор» эпизодами смотрелся достойно — и уж точно не был безнадежен.

В десяти предыдущих матчах в Челябинске команда Евгения Корешкова зафиксировала восемь побед. Четырежды в пяти последних встречах на своей территории «Трактор» не пропускал больше одного гола.

«Ак Барс»

Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Ак Барс» завершил на 3-м месте в таблице Восточной конференции. С 94 очками в наличии, коллектив из Татарстана отстал 2-го «Авангарда» на 5 баллов.

Последние матчи: До начала плей-офф «Ак Барс» зажег на территории «Динамо» Москва (7:5), после чего вернулся на домашний лед, чтобы одержать волевую победу над «Трактором» благодаря шайбе Александра Барабанова на 17-й минуте овертайма (3:2, от).

Волевые качества позволили команде Анвара Гатиятулина вытащить вторую — не менее энергозатратную — игру при своих трибунах (4:2). Нападающий Кирилл Семенов при этом отметился дублем.

Не сыграют: У «Ак Барса» потерь нет.

Состояние команды: Для «Ак Барса» серия стартовала сверхудачно. Далеко не всегда казанцы демонстрировали образец структурной выдержки, но справились с трудностями, организованными челябинцами.

На отрезке в восемь последних матчей команда Анвара Гатиятулина добилась семи побед. Однако на одиннадцать последних выездов «Казани» приходится шесть отрицательных результатов.

Статистика для ставок

«Трактор» не проигрывает дома в 4 матчах кряду

В 4 матчах на льду «Трактора» из 5 последних не было забито больше 4 голов

«Ак Барс» одержал 6 побед в 7 последних матчах против «Трактора»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.59, ничья — в 3.76, победа «Ак Барса» — в 2.64.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.27, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: Два подряд гостевых поражения — отнюдь не приговор, если учитывать игровые отрезки, которые демонстрировал «Трактор» на «Татнефть-Арене». На своей площадке челябинцы попытаются прибавить в агрессии и улучшить качество своих моментов.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.47 на матч Трактор — Ак Барс позволит вывести на карту выигрыш 1470₽, общая выплата — 2470₽

Ставка: «Трактор» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.47.

Прогноз: При большом количестве бросков челябинцев ранее подводила эффективность в завершении. Этот компонент игры команда Евгения Корешкова надеется прокачать и добиться более высоких цифр у себя дома.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Трактор — Ак Барс принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Трактора» больше 2.5 за 1.90.