В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Амали Арене» 25 марта. Начало встречи — в 02:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Тампа-Бэй — Миннесота с коэффициентом для ставки за 1.88.

«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: В 69 матчах «Тампа-Бэй» заработала 91 очко и закрепилась на 3-м месте в таблице Востока, на турнирных 5 пунктов опережая «Монреаль», «Бостон» и «Питтсбург».

Последние матчи: После поражения от «Каролины» дома (2:4) «Тампа-Бэй» отправилась в турне, которое начала с сокрушительной победы над «Сиэтлом» (6:2).

Столь же уверенно коллектив Джона Купера разобрался с «Ванкувером» (6:2) и «Эдмонтоном» (5:2). Статистика беспроигрышных результатов прервалась в ходе недавней встречи с «Калгари» (3:4, от).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Деклан Карлайл, Макс Крозье, Доминик Джеймс, Виктор Хедман.

Состояние команды: «Тампа-Бэй» старается выйти из кризиса, в который угодила после февральской паузы в чемпионате. В этом направлении коллектив Джона Купера, как кажется, начал делать разумные шаги.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В шести предыдущих матчах «Лайтнинг» зафиксировали четыре победных результата и набрали 9 зачетных баллов. В четырех выигранных встречах «Тампа» вколачивала 4 шайбы и более и громила соперников с гандикапом в 3+ гола.

«Миннесота»

Турнирное положение: В 71 игре «Миннесота» набрала 92 очка, с которыми обосновалась на 3-й строке Запада. На 10 зачетных баллов команда из Сент-Пола опережает 4-й «Анахайм».

Последние матчи: Неделями ранее в ходе домашней серии «Миннесота» уступила «Филадельфии» (2:3, бул.), «Рейнджерс» (2:4) и «Торонто» (2:4).

Накануне «Уайлд» дважды встретились с «Чикаго». В Иллинойсе была одержана победа (4:3, от), а в родных стенах — зафиксировано очередное поражение (1:2). В последнем матче команда Джона Хайнса переиграла «Даллас» (2:1, от).

Не сыграют: Джоэль Эрикссон, Маркус Фолиньо, Кирилл Капризов.

Состояние команды: «Миннесота» сохраняет устойчивую позицию с точки зрения борьбы за третью строчку, но качество ее игры на дистанции не позволяет сфокусироваться на более сложных задачах.

В десяти предыдущих матчах «Уайлд» были поровну поделены победные и отрицательные результаты. Тем временем из состава «Минни» ранее выбыл лучший бомбардир команды Кирилл Капризов, набравший 80 очков (38+42).

Статистика для ставок

«Миннесота» победила в 3-х последних личных встречах кряду

«Миннесота» забивала 3 гола и более в 4-х последних личных встречах

В 8 личных встречах из 9 последних команды забивали 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Тампы-Бэй» оценивается букмекерами в 1.99, ничья — в 4.67, победа «Миннесоты» — в 3.19.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: В последних матчах «Тампа» поработала над качеством исполнения и по игре вернулась на топ-уровень, но предстоящая встреча предполагает борьбу с соперником, умеющим действовать на высоких скоростях и добиваться поставленных целей за счет активности в зоне атаки.

1.88 «Миннесота» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч Тампа-Бэй — Миннесота принесёт прибыль 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: «Миннесота» не проиграет за 1.88.

Прогноз: Оборонительную игру «Тампы» по-прежнему нельзя назвать надежной. При давлении на ее половине площадки могут возникнуть проблемы. «Миннесота» со своей стороны имеет необходимые силы, чтобы оказать такого рода натиск.

1.86 Индивидуальный тотал «Миннесоты» больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.86 на матч Тампа-Бэй — Миннесота принесёт чистый выигрыш 860₽, общая выплата — 1860₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Миннесоты» больше 2.5 за 1.86.