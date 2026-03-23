В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Амали Арене» 25 марта. Начало встречи — в 02:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Тампа-Бэй — Миннесота с коэффициентом для ставки за 1.88.
«Тампа-Бэй»
Турнирное положение: В 69 матчах «Тампа-Бэй» заработала 91 очко и закрепилась на 3-м месте в таблице Востока, на турнирных 5 пунктов опережая «Монреаль», «Бостон» и «Питтсбург».
Последние матчи: После поражения от «Каролины» дома (2:4) «Тампа-Бэй» отправилась в турне, которое начала с сокрушительной победы над «Сиэтлом» (6:2).
Столь же уверенно коллектив Джона Купера разобрался с «Ванкувером» (6:2) и «Эдмонтоном» (5:2). Статистика беспроигрышных результатов прервалась в ходе недавней встречи с «Калгари» (3:4, от).
Не сыграют: Деклан Карлайл, Макс Крозье, Доминик Джеймс, Виктор Хедман.
Состояние команды: «Тампа-Бэй» старается выйти из кризиса, в который угодила после февральской паузы в чемпионате. В этом направлении коллектив Джона Купера, как кажется, начал делать разумные шаги.
В шести предыдущих матчах «Лайтнинг» зафиксировали четыре победных результата и набрали 9 зачетных баллов. В четырех выигранных встречах «Тампа» вколачивала 4 шайбы и более и громила соперников с гандикапом в 3+ гола.
«Миннесота»
Турнирное положение: В 71 игре «Миннесота» набрала 92 очка, с которыми обосновалась на 3-й строке Запада. На 10 зачетных баллов команда из Сент-Пола опережает 4-й «Анахайм».
Последние матчи: Неделями ранее в ходе домашней серии «Миннесота» уступила «Филадельфии» (2:3, бул.), «Рейнджерс» (2:4) и «Торонто» (2:4).
Накануне «Уайлд» дважды встретились с «Чикаго». В Иллинойсе была одержана победа (4:3, от), а в родных стенах — зафиксировано очередное поражение (1:2). В последнем матче команда Джона Хайнса переиграла «Даллас» (2:1, от).
Не сыграют: Джоэль Эрикссон, Маркус Фолиньо, Кирилл Капризов.
Состояние команды: «Миннесота» сохраняет устойчивую позицию с точки зрения борьбы за третью строчку, но качество ее игры на дистанции не позволяет сфокусироваться на более сложных задачах.
В десяти предыдущих матчах «Уайлд» были поровну поделены победные и отрицательные результаты. Тем временем из состава «Минни» ранее выбыл лучший бомбардир команды Кирилл Капризов, набравший 80 очков (38+42).
Статистика для ставок
- «Миннесота» победила в 3-х последних личных встречах кряду
- «Миннесота» забивала 3 гола и более в 4-х последних личных встречах
- В 8 личных встречах из 9 последних команды забивали 6 и более голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Тампы-Бэй» оценивается букмекерами в 1.99, ничья — в 4.67, победа «Миннесоты» — в 3.19.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.
Прогноз: В последних матчах «Тампа» поработала над качеством исполнения и по игре вернулась на топ-уровень, но предстоящая встреча предполагает борьбу с соперником, умеющим действовать на высоких скоростях и добиваться поставленных целей за счет активности в зоне атаки.
Ставка: «Миннесота» не проиграет за 1.88.
Прогноз: Оборонительную игру «Тампы» по-прежнему нельзя назвать надежной. При давлении на ее половине площадки могут возникнуть проблемы. «Миннесота» со своей стороны имеет необходимые силы, чтобы оказать такого рода натиск.
Ставка: Индивидуальный тотал «Миннесоты» больше 2.5 за 1.86.