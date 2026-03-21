В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет в «Скоушабэнк-Сэдлдоум» 23 марта. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Калгари — Тампа-Бэй с коэффициентом для ставки за 1.87.

«Калгари»

Турнирное положение: В активе второй команды Альберты — 69 сыгранных матчей и 63 очка. В таблице Запада «Флэймз» находятся на 15-м месте, на 9 пунктов отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: В последних матчах, проведенных за пределами домашней арены, «Калгари» проиграл «Айлендерс» (2:3) и попал под раздачу «Детройта» (2:5).

Днями ранее при своих трибунах команда Райана Гуски вырвала победу у «Сент-Луиса» (2:1, бул.), а в недавней игре снесла «Флориду» (4:1).

Не сыграют: Джейк Бин, Самюэль Гонзек, Джонатан Юбердо, Ян Кузнецов.

Состояние команды: «Калгари» проводит сезон в числе главных аутсайдеров. Команда не борется за плей-офф и по игре объективно является одной из худших во всей лиге.

Прогнозы и ставки на НХЛ

На текущий момент «Флэймз» демонстрируют самую низкую результативность на две конференции (173 шайбы), а в двенадцати последних матчах канадцы потерпели восемь поражений.

«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: На момент написания «Тампа-Бэй» провела 67 матчей и набрала 88 очков. В таблице Востока команда из Флориды находится на 3-м месте, на 4 пункта отставая от «Баффало».

Последние матчи: На прошлой неделе в ходе домашней серии «Тампа-Бэй» сгорела «Коламбусу» (2:5), прибила «Детройт» (4:1) и потерпела поражение от «Каролины» (2:4).

За битвой лидеров стартовал новый командировочный этап, который команда Джона Купера начала с яркой победы над «Сиэтлом» (6:2). С таким же результатом «Лайтнинг» завершили матч против «Виннипега» (6:2).

Не сыграют: Деклан Карлайл, Макс Крозье, Доминик Джеймс, Эмиль Лиллеберг, Виктор Хедман.

Состояние команды: Положение «Тампы-Бэй» в лидерской тройке не выглядит устойчивым в условиях формы, которую команда демонстрирует после возобновления сезона в конце февраля.

В одиннадцати предыдущих встречах — без учета гостевой в Эдмонтоне — подопечные Джона Купера потерпели семь поражений. Четырежды на этом отрезке «Лайтнинг» горели с разницей в -3 и более.

Статистика для ставок

«Тампа-Бэй» победила в 3-х последних личных встречах

В 4-х последних личных встречах любая из команд побеждала с разницей в 3 шайбы и более

В 5 личных встречах из 6 последних команды забивали 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Калгари» оценивается букмекерами в 3.68, ничья — в 4.47, победа «Тампы-Бэй» — в 1.87.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: На дистанции последних матчей «Тампа» выглядит неважно, но предстоящий выезд команда проведет против одного из аутсайдеров чемпионата, с которым хотя бы за счет индивидуального исполнения гости из Флориды должны разбираться свободно.

Ставка: «Тампа-Бэй» победит за 1.87.

Прогноз: На домашнем льду «Калгари», безусловно, получит несколько своих моментов для взятия ворот, но в сущности «Тампа» способна вжать соперника в его половину площадки и выйти на высокий показатель голов.

Ставка: Тотал больше 6 за 1.95.