«Айлендерс» едут в Канаду за победой

прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.27

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет в «Белл Центре» 22 марта. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Монреаль — Айлендерс с коэффициентом для ставки за 2.27.

«Монреаль»

Турнирное положение: «Монреаль» находится на 4-м месте в таблице Восточной конференции. В 68 матчах канадцы из Квебека набрали 84 очка, по дополнительной разнице опережая «Питтсбург», «Детройт», «Бостон».

Последние матчи: Накануне на домашнем льду команда Мартена Сан-Луи проиграла «Сан-Хосе» (2:4) и «Анахайму» (3:4).

Победой на своей территории завершилась встреча «Канадиенс» с «Бостоном» (3:2, от). В последнем гостевом матче «Монреаль» уступил «Детройту» (1:3).

Не сыграют: Джош Андерсон, Кирби Дах, Патрик Лайне.

Состояние команды: «Монреаль» не выдает сверхмощные результаты с длинными победными сериями, но проводит сильный по темпу продвижения сезон и остается в борьбе в группе лидеров.

При этом последовательность в игровом ключе у команды напрочь отсутствует. Так, в десяти предыдущих встречах «Канадиенс» установили пять побед при пяти отрицательных результатах.

«Айлендерс»

Турнирное положение: В активе «Айлендерс» — 68 матчей и 83 заработанных очка, с которыми команда занимает 9-е место в таблице Востока, по дополнительной разнице отставая от топ-8.

Последние матчи: Неделю назад ньюйоркцы с Лонг-Айленда на домашней арене проиграли «Лос-Анджелесу» (2:3) и взяли верх над «Калгари» (3:2).

В рамках выезда в Онтарио команда Патрика Руа установила победу на площадке «Торонто» (3:1), но не сумела повторить то же самое на территории «Оттавы» (2:3).

Не сыграют: Пьер Энгвалл, Кайл Палмьери, Александр Романов, Семен Варламов, Максим Шабанов.

Состояние команды: «Айлендерс» по-прежнему находятся на этапе долгосрочной перестройки и в этом положении рассчитывают вернуться в плей-офф после годичной паузы.

В условиях высокой турнирной плотности «Айлс» зафиксировали четыре победы в шести предыдущих встречах. На отрезке в 13 последних матчей команда Патрика Руа забрала девять победных результатов.

Статистика для ставок

В 5 последних личных встречах была зафиксирована ничья в основное время

В 3-х личных встречах из 4-х последних было забито 6 голов

«Айлендерс» победили в 4-х личных встречах из 5 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Монреаля» оценивается букмекерами в 2.14, ничья — в 4.32, победа «Айлендерс» — в 3.01.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.73, на тотал меньше 5.5 — за 2.22.

Прогноз: «Айлендерс» — неуступчивая команда, которая в каждой игре без лишней нервозности старается решать свои задачи. В Монреале ньюйоркцы способны проявить неуступчивость и лишить хозяев победных очков.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.27 на матч Монреаль — Айлендерс позволит вывести на карту выигрыш 1270₽, общая выплата — 2270₽

Ставка: «Айлендерс» победят с форой 0 за 2.27.

Прогноз: Тактическая основа «Айлендерс» в большей степени предполагает сдержанный стиль с акцентом на компактность в обороне. В гостевых условиях борьбы команда Руа попытается реализовать такой же сценарий, а встреча завершится результативным «низом».

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч Монреаль — Айлендерс принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Тотал меньше 6 за 1.80.