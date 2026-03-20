В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Эксел Энерджи-центре» 21 марта. Начало встречи — в 23:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Миннесота — Даллас с коэффициентом для ставки за 1.91.

«Миннесота»

Турнирное положение: «Миннесота» на момент написания провела 69 матчей и заработала 90 очков, закрепившись на 3-й строчке Западной конференции. На 6 турнирных баллов команда из Сент-Пола отстает от «Далласа».

Последние матчи: Днями ранее в рамках домашней серии «Миннесота» прибила «Юту» (5:0) и потерпела поражение от «Филадельфии» (2:3, бул.).

Без турнирных приобретений «Уайлд» остались в играх против «Рейнджерс» (2:4) и «Торонто» (2:4), тогда как на льду «Чикаго» команда Джона Хайнса зафиксировала победу (4:3, от).

Не сыграют: Джоэль Эрикссон, Маркус Фолиньо, Бобби Бринк.

Состояние команды: Сейчас «Миннесоте» комфортно играется в лидерском трио Запада. Команда не испытывает давления преследователей, но сама вряд ли навяжет борьбу тем же техасцам.

На отрезке в десять последних матчей — без учета домашнего против «Чикаго» — «Уайлд» потерпели шесть поражений. В домашних стенах команда Джона Хайнса уступила четырежды в предыдущих шести встречах.

«Даллас»

Турнирное положение: Техасский коллектив закрепился на 2-м месте в таблице Западной конференции. С 96 очками после 68 матчей, «Старз» отстают от «Колорадо» на 2 турнирных пункта.

Последние матчи: В недавних матчах на домашней площадке «Даллас» переехал «Эдмонтон» (7:2) и вырвал тяжелую победу у «Детройта» (3:2, от).

Закончилась серия игр в «Штате одинокой звезды» поражением от «Юты» (3:6). Накануне команда Глена Гулуцана забрала турнирно значимую победу в гостях у «Колорадо» (2:1, бул.).

Не сыграют: Радек Факса, Роопе Хинтц, Микко Рантанен, Тайлер Сегин.

Состояние команды: В то время как «Колорадо» по-прежнему дает регулярные осечки, «Даллас» вышел на завидный уровень стабильности, за счет которой готов сместить «Эвеланш».

На семнадцать последних встреч «Старз» пришлись только два поражения. Кроме того, за пределами домашней арены коллектив Глена Гулуцана не проигрывает на протяжении шести матчей кряду.

Статистика для ставок

«Даллас» победил в 3-х личных встречах из 4-х последних

В 3-х последних личных встречах команды забивали 7 голов в сумме

В 3-х последних личных встречах любая из команд выигрывала с разницей в 3 шайбы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Миннесоты» оценивается букмекерами в 2.51, ничья — в 4.22, победа «Далласа» — в 2.53.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.12.

Прогноз: В последних матчах к игре «Миннесоты» возникают вопросы. «Даллас», в свою очередь, находится на подъеме. По структуре и тонусу команда из Техаса имеет преимущество над «Уайлд», которое в личной встрече попытается отразить на результате.

Ставка: «Даллас» победит в матче за 1.91.

Прогноз: В домашних условиях «Миннесота» даст бой, но «Даллас» к подобному сопротивлению будет готов и со своей стороны решится на игру на встречных курсах, которая обеспечит высокую результативность.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.80.