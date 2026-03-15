В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 17 марта. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Рейнджерс — Лос-Анджелес с коэффициентом для ставки за 1.97.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: В Восточной конференции «Рейнджерс» безнадежно затерялись на 16-й строчке. В 66 матчах ньюйоркцам удалось набрать 64 очка, тогда как отставание от кубковой зоны достигло 16 пунктов.

Последние матчи: Последнюю домашнюю встречу «Рейнджерс» провели 11 марта. В «Мэдисон Сквер Гарден» хозяева не постеснялись учинить расправу над «Калгари» (4:0).

Крупной победой команды Майка Салливана завершился выезд на площадку «Виннипега» (6:3), за которым последовал уверенный результат на территории «Миннесоты» (4:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Мэттью Ремпе.

Состояние команды: Сейчас «Рейнджерс» проводят сильный отрезок, но в общем понимании бездарно проваливают сезон. Команда растратила мощнейший потенциал и теперь плетется в числе главных неудачников лиги.

В 6 матчах из последних 8 подопечным Майка Салливана удалось победить, причем четырежды добились результата за счет разницы в 3 шайбы и более. Но даже в таких условиях ньюйоркцы имеют второй худший на Востоке показатель результативности (189).

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: В таблице Западной конференции «Лос-Анджелес» находится на 10-м месте. В 66 матчах калифорнийцы набрали 69 очков, на 1 пункт отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: За пределами домашней площадки «Лос-Анджелес» провел четыре последние встречи. Первый выезд завершился эффектной победой над «Коламбусом» (5:4, от).

В середине недели «Кингз» потерпели поражение от «Бостона» (1:2, от), а накануне — взяли верх над «Айлендерс» (3:2) и уступили «Нью-Джерси» (4:6).

Не сыграют: Йоэль Армиа, Кевин Фиала, Андрей Кузьменко.

Состояние команды: «Лос-Анджелес» все еще нестабилен по игре, но сохраняет минимальный разрыв между заветной восьмеркой, в которую намерен войти, сместив условные «Сан-Хосе» и «Сиэтл».

Если вынести за рамки квартет главных аутсайдеров Запада, то «Кингз» обладают худшей атакой конференции среди оставшихся 12 клубов (176 голов). В 13 предыдущих встречах калифорнийцы потерпели 9 поражений.

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес» не проигрывал «Рейнджерс» в 4-х последних матчах кряду

В 3-х личных встречах из 4-х последних «Рейнджерс» не забивали больше одного гола

«Рейнджерс» обыграли «Лос-Анджелес» в 3 шайбы в 3-х домашних встречах из 5 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 2.62, ничья — в 4.26, победа «Лос-Анджелеса» — в 2.41.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.11.

Прогноз: В текущем сезоне «Рейнджерс» переживают широкий кризис и ни на что не претендуют. Однако последний отрезок команда проводит бодро и за счет импульса способна лишить калифорнийцев важных победных очков.

Прогноз: Даже с беднейшей вариативностью в первых звеньях у «Рейнджерс» внезапно пошла игра в атаке. Изменчивые в оборонительном плане «Кингз» рискуют стать очередными гостями, которые попадут под раздачу в Нью-Йорке.

