«Даллас и Вегас снова не уложатся в 60 минут?

прогноз на матч НХЛ, ставка за 4.20

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Американ Эйрлайнс Центр» 11 марта, начало — в 03:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Даллас — Вегас с коэффициентом для ставки за 4.20.

«Даллас»

Турнирное положение: «Даллас» в Западной конференции занимает 2-е место, в 63 матчах регулярного чемпионата набрал 88 очков.

Последние матчи: Техасцы продолжают домашнюю серию игр, в рамках минувшего тура «Даллас» одержал победу над «Чикаго» (4:3 — после овертайма). В дополнительное время в составе победителей решающую шайбу забросил финский защитник Миро Хейсканен.

Не сыграют: В составе техасцев травмированы четыре хоккеиста: Радек Факса, Роопе Хинтц, Микко Рантанен и Тайлер Сегин.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Прогнозы и ставки на НХЛ

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Даллас» одержал победы над «Калгари» (6:1), «Ванкувером» (6:1), «Нэшвиллом» (3:2 — после овертайма).

«Вегас»

Турнирное положение: «Вегас» в Западной конференции занимает 6-е место, в 64 матчах регулярного чемпионата набрал 72 пункта.

Последние матчи: Хоккеисты Брюса Кэссиди потерпели поражение в матче против «Эдмонтона» (2:4).

Не сыграют: Из-за травмы бедра из строя команды выбыл канадский защитник Алекс Пьетранжело. «Золотые» также не смогут рассчитывать на Картера Харта, Уильяма Карлссона, Йонаса Рендбьерга, Марка Стоуна.

Состояние команды: «Вегас» в последнее время выступает крайне неудачно, несмотря на высокое место в Западной конференции, «золотые» испытывают кадровые проблемы. Клуб проиграл в матчах против «Миннесоты» (2:4), «Баффало» (2:3), «Питтсбурга» (2:3). Единственную победу команда одержала в поединке против «Детройта» (4:3 — после овертайма).

Статистика для ставок

«Даллас» занимает в Западной конференции 2-е место

«Вегас» занимает в Западной конференции 6-е место

В этом сезоне «Даллас» одержала победу над «Вегасом» (4:3 — после овертайма)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Далласа» оценивается букмекерами в 2.10, ничья — в 4.20, а победа «Вегаса» — в 2.95.

На тотал больше 6 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 6 — за 1.65.

Прогноз: В первом круге «Даллас» и «Вегас» не смогли определить победителя в основное время. Соперники вполне могут сыграть в овертайме или в серии буллитов и во втором очном поединке сезона.

4.20 Будет ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.20 на матч «Даллас» — «Вегас» позволит вывести на карту выигрыш 3200₽, общая выплата — 4200₽

Ставка: Будет ничья с коэффициентом 4.20.

Прогноз: В прошлой личной встрече хоккеисты «Далласа» и «Вегаса» на двоих забросили 7 шайб. Можно ожидать результативную игру со стороны соперников.

2.15 ТБ 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Даллас» — «Вегас» принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.15.